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İngiltere'de hükümet grevler nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni topladı

İngiltere'de hükümet, artan grevler sürecinde bazı hizmetlerin sürdürülmesi için askerlerin ve memurların devreye sokulması gibi önlemlerin tartışılacağı acil durum komitesi toplantı düzenliyor.

İngiltere'de hükümet grevler nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni topladı
BBC TÜRKÇE
pasaport kontrolGetty Images

İngiltere'de hükümet, artan grevler sürecinde bazı hizmetlerin sürdürülmesi için askerlerin ve memurların devreye sokulması gibi önlemlerin tartışılacağı Acil Durum Komitesi'ni topladı.

Hükümet, havalimanlarında greve çıkacak sınır güvenlik memurları ile ambulans görevlilerinin grevi sırasında askerlerin görev yapabileceğini açıkladı.

Ancak Aralık ayı içinde birçok sektörde yapılacak grevlerin hayatı önemli ölçüde aksatabileceği belirtiliyor.

Bu ay greve çıkacağını açıklayanlar arasında posta ve demiryolu işçileri, hemşireler, ambulans ve paramedik görevlileri, havalimanlarındaki pasaport kontrolü ve sınır güvenlik personeli de bulunuyor.

Hükümetin acil durum komitesine (COBRA) başkanlık eden Kabine Bakan Yardımcısı Oliver Dowden, sendikalardan "zarar veren" grevleri iptal etmelerini istedi.

Dowden, "Grevlerin etkisini azaltmak için hükümet elinden geleni yapacak, ama aksamaları tümüyle önlemenin yolu, sendika patronlarının müzakereye dönmesi ve zarar veren grevleri iptal etmeleridir" dedi.

Sendikalar, hayat pahalılığı ve yıllardır zam alınmaması nedeniyle enflasyon karşısında eriyen ücretlere makul miktarda zam yapılmasını talep ediyor.

Başbakanlık ofisi, bağımsız kurulların önerilerinin dikkate alındığını ve hükümetin, ücret zamlarının enflasyonun artmasına yol açacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Havalimanlarındaki pasaport kontrol görevlilerinin yüzde 75'ini temsil eden kamu çalışanları sendikası (PCS) yüzde 10 ücret artışı talebiyle 23-31 Aralık tarihleri arasında greve gideceklerini açıklamıştı. Grevden Gatwick, Heathrow, Manchester, Birmingham ve Cardiff havalimanları etkilenecek.

Noel sezonunda seyahatlerdeki aksamaların asgariye indirilmesi amacıyla askeri personelin pasaport kontrolü ve sınır güvenlik görevlisi olarak eğitilmesine başlanmıştı.

Ambulans çalışanlarının 21 Aralık'taki greviyle eş güdümlü olarak paramedik ve acil hat görevlilerinin de greve çıkması nedeniyle askerler de işe alışmak için bazı hastanelere gönderilmeye başlandı.

Sağlık alanındaki grevler acil durum hizmetlerini etkilemeyecek.

Grevlere karşı 'sert yasalar'

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada, grevlere karşı yeni "sert yasalar" üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Sunak, “Sendika liderleri makul olmayan bir şekilde davranmaya devam ederse, o zaman İngiliz halkının yaşamlarını ve geçim kaynaklarını korumak için harekete geçmek benim görevim" demişti.

Yasanın ayrıntılarına dair bilgi verilmedi. Ancak bazı kilit sektörlerde grev yasağı, sendikaların greve çıkma koşullarının zorlaştırılması gibi seçenekler üzerinde durulabileceği belirtiliyor.

Ayrıca grev kararı alınabilecek kilit sektörlerde de grev esnasında minimum hizmet şartının getirilmesi planlanıyor.

Sendikalar ise bakanların birbiriyle değil, ücret müzakereleri için kendileriyle bir araya gelmeleri çağrısı yapıyor.

İngiltere tarihindeki en büyük hemşireler grevini yapacak olan hemşireler sendikası (RCN) başkanı Pat Cullen, sağlık bakanının ücretler konusunda kendileriyle "ciddi" bir müzakereye yanaşması halinde, bu hafta yapılacak olan grevlerini durdurabileceklerini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Steve Barclay, "hemşireler sendikasıyla konuşmaya hazır olduğunu", ancak sendikanın da bağımsız kurulun teklif ettiği ücret zammını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Bu kurulun önerdiği ücret artışı yüzde 4-5 civarında.

Hemşireler sendikası, yüzde 19 ücret zammı talebiyle İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da 15 ve 20 Aralık’ta greve çıkma kararı aldı. Sendika tarihinin en büyük grevi olacak eyleme yaklaşık 100 bin hemşirenin katılması bekleniyor. Grev sırasında acil servis hizmetleri devam edecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, hükümeti "bir şey yapmamakla" suçladı.

Partinin savunma sözcüsü John Healey ise "Silahlı kuvvetlerimizin görevi ülkemizi savunmaktır ama ülkeyi durma noktasına getiren Muhafazakar bakanları kurtarmak zorunda kalıyorlar" dedi.

Healey, ordu mensuplarının ülke içinde görev yapmak zorunda kalmasının ulusal güvenliği olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

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