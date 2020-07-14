İngiltere'de hükümete uyarı: Kışın yaşanacak dalga ilkinden büyük olabilir, 120 bin kişi daha ölebilir

İngiltere'de hükümet için yapılan bir çalışmada, koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalganın ilkinden daha büyük olabileceği ve 120 bin kişinin daha hastanelerde ölebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance'ın çağrısıyla, Tıbbi Bilimler Akademisi'nin 37 bilim insanıyla yaptığı çalışmada "makul bir en kötü senaryo" modeli oluşturuldu.

'Virüs soğuk havada daha dayanıklı'

Karantina önlemleriyle olası tedavi ve aşıların hesaba katılmadığı çalışmada virüsün soğuk hava koşullarında daha uzun süre dayanabileceği ve insanların evlerine kapanmasıyla hastalığın daha hızlı yayılabileceği belirtildi.

İngiltere'de Covid-19 salgınında şimdiye kadar 44.830 kişi hayatını kaybetti. Ancak son haftalarda ölü sayısında azalma görüldü. Temmuz'da 1.100 kişi öldü.

Yeni çalışmayla ilgili raporda Ocak ve Şubat'ta salgının zirve noktasına çıkabileceği ve bunun sonucunda 24.500 ila 251.000 kişinin daha hayatını kaybedebileceği vurgulandı.

https://www.facebook.com/bbcnewsturkceservisi/videos/260837045263510/

'Bu bir tahmin değil, olasılık'

Southampton Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Stephen Holgate, hükümete sundukları rapor için "Bu bir tahmin değil, bir olasılık" dedi ve çalışmanın enfeksiyonların artmasına izin verilmesi ve Ulusal Sağlık Sistemiyle (NHS) sosyal hizmetlerde hazırlık yapılmaması halinde salgının nasıl evrilebileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Uzmanlar sadece Covid-19 vakaları nedeniyle değil, grip mevsimi ve koronavirüsle bağlantısı olmayan hastalıklardan kaynaklanan yığılma yüzünden hastanelerin kışın çok büyük bir baskı altında kalabileceğini vurguladı.

Raporda hastanelerin bekleme listelerindeki hasta sayısının yıl sonuna kadar 10 milyona ulaşabileceği belirtiliyor.

Hükümete tavsiyeler

Raporda hükümete şu tavsiyelerde bulunuldu: