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Haberler Sağlık
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İngiltere'de iki hastanede en az 45 bebeğin ölümünün önlenebileceği ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan bir inceleme sonucunda, 2009-2020'de iki hastanede anne ve bebeklerin yeterli bakım alması durumunda kaybedilen 65 bebekten en az 45'inin hayatta kalabileceği ortaya kondu

İngiltere'de iki hastanede en az 45 bebeğin ölümünün önlenebileceği ortaya çıktı
İngiltere'de iki hastanede en az 45 bebeğin ölümünün önlenebileceği ortaya çıktı
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Dr. Bill Kirkup'in başkanlık ettiği bağımsız bir inceleme, ülkenin en büyük hastane vakıflarından "East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust"a bağlı Kent kentindeki iki hastanede 11 yıllık dönemde anne ve bebeklere sağlanan bakımı gözden geçirdi.

Hastanelerdeki 200'den fazla kötü ve yetersiz bakım vakasını inceleyen heyet, 65 bebek ölümünün en az 45'inin önlenebileceğini ortaya koydu.

"ANNELER PERSONEL TARAFINDAN GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Kirkup, incelemeye ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yetersiz bakım alan ailelerden üzüntü verici açıklamalar duyduklarını belirterek, annelerin personel tarafından görmezden gelindiğini söyledi.

Aileler, vakıftaki kişilerden hesap sorulması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Müştesarı Dr. Caroline Johnson, ailelerden özür diledi ve hükümetin gelecekteki trajedileri önlemeye kararlı olduğunu ifade etti.

Vakıf, daha önce 733 bin sterlin cezaya çarptırılmıştı

Kasım 2017'de doğduktan 1 hafta sonra hayatını kaybeden Harry Richford'un ailesi, endişelerinin hastane yöneticileri tarafından defalarca görmezden gelinmesi üzerine bir kampanya başlatmıştı.

Richford'un hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucu, ölümünün "tamamen önlenebilir" olduğuna karar verilmiş ve vakıf 733 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

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