Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa İngiltere'de iktidar ve ana muhalefet liderleri canlı yayında tartıştı | Dış Haberler

        İngiltere'de iktidar ve ana muhalefet liderleri canlı yayında tartıştı

        İngiltere Başbakanı ve iktidardaki Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ile ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesi ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelerek ekonomi, düzensiz göç ve Gazze konularını tartıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 06:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 06:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de iktidar ve ana muhalefet liderleri canlı yayında tartıştı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sunak ile Starmer, ülkede 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesi ITV kanalında katıldıkları canlı yayında vergiler, sağlık sistemindeki sorunlar, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi planı ve Gazze'ye ilişkin konularda karşı karşıya geldi.

        AA'nın haberine göre; Başbakan Sunak, konuşmasında İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi durumunda, her aile için vergileri 2 bin sterlin arttırmak istediğini iddia etti. Starmer ise Başbakan'ın bu iddiasını "tamamen saçmalık" olarak niteledi.

        BAŞBAKAN'IN YANITI İZLEYİCİLERİN GÜLÜŞMESİNE NEDEN OLDU

        Sunak, ulusal sağlık hizmetindeki sorunların ne kadar sürede çözüleceğine ilişkin soruya, Kovid-19 salgınının sağlık hizmetlerine verdiği zarara işaret ederek, "Ancak, şu anda ilerleme kaydediyoruz. (Hastanede tedavi olmak için) Bekleme listeleri azalıyor." yanıtını verdi.

        REKLAM

        Başbakan'ın yanıtının ardından araya giren ana muhalefet lideri, "Bekleme listesindekiler 7,2 milyondu, şimdi 7,5 milyon oldu. (Sunak) Düşeceğini söylüyor ve bu adam matematikte iyi olduğunu söylüyor." diye karşılık verdi.

        Bunun üzerine Sunak, bekleme sürelerinin "daha yüksek olduğu dönemlerden daha aşağıya indiğini" söylemesi, stüdyoda yayını takip eden izleyicilerin gülüşmelerine neden oldu.

        Sunak'ın daha sonra sağlıkçıların grevleri nedeniyle bekleme sürelerinin arttığını söylemesi ise izleyicilerin tepkisine neden oldu.

        STARMER, DÜZENSİZ GÖÇÜN ARTIŞINDAN BAŞBAKAN'I SORUMLU TUTTU

        Başbakan Sunak, düzensiz göç sorunu gündeme gelmesi üzerine, ülkesinin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının mahkemeler tarafından engellenmesi durumunda, İngiltere'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) ayrılabileceğini yineledi.

        Sunak, "Eğer sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliği ile yabancı bir mahkeme arasında seçim yapmak zorunda kalırsam, her seferinde ülkemizin güvenliğini seçerim." dedi.

        İşçi Partisi lideri ise İngiltere'ye düzensiz göçün rekor düzeyde olduğunu belirterek, bu durumdan Başbakan'ı sorumlu tuttu.

        REKLAM

        Keir Starmer, Başbakan Sunak'ın küçük teknelerin Fransa üzerinden Manş Denizi'ni geçmesini engelleme vaadini yerine getirme konusunda "tamamen başarısız" olduğunu söyledi.

        STARMER, FİLİSTİN MESELESİNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞINI SÖYLEDİ

        Canlı yayında liderlere, "Gazze'den gelen korkunç görüntüleri durdurmaya nasıl yardımcı olacakları" sorusu yöneltildi.

        Ana muhalefet lideri, Gazze'deki durumu "tahammül edilemez" ve "felaket" olarak nitelendirerek, Gazze'de ateşkesin yanı sıra esirlerin kurtarılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini bildirdi.

        Starmer, iktidara gelmeleri durumunda partisinin bölgede iki devletli çözüm için çalışacağını kaydetti.

        Keir Starmer, "Kalıcı çözüm için bir yol bulmalıyız ve bu konuda liderlik göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Başbakan Sunak ise masada ABD öncülüğünde ve İngiltere tarafından desteklenen ateşkes anlaşması olduğuna değindi. Sunak, ayrıca İngiltere'nin Gazze'ye daha fazla yardım sağlanmasına öncülük ettiğini öne sürdü.

        *Haberin fotoğrafı BBC tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İngiltere
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'da sessiz prova
        İtalya'da sessiz prova
        Çok sevdiği motosikletiyle kaza yaptı, kurtarılamadı
        Çok sevdiği motosikletiyle kaza yaptı, kurtarılamadı
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir