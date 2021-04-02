İngiltere'de ilk kez bir polis 'terör' davasında suçlu bulundu

İngiltere'de bir polis memuru, yasa dışı neo-Nazi örgütüne üye olmaktan suçlu bulundu. Başkent Londra'da görev yapan 22 yaşındaki Benjamin Hannam, ülkede "terörden" suçlu bulunan ilk polis memuru oldu.

2016'da "terör örgütü" kapsamına alınan aşırı sağcı National Action'a (Ulusal Eylem) üye olduğu belirtilen Hannam ayrıca polislik başvurusunda yanlış beyanda bulunmakla, patlayıcı yapımı ve saldırı bıçağı kullanımı hakkında doküman bulundurmaktan da suçlu bulundu.

Şartlı olarak salıverilen iki yıllık polis memurunun cezası 23 Nisan'da açıklanacak.

İngiltere'de "yasa dışı terör örgütü üyeliği" suçunun cezası 14 yıla kadar hapis.

Yayın yasağı kalktı

Başkent Londra'da görülen davada yargıç, Hannam'ın "uygunsuz bir çocuk fotoğrafı" bulundurduğunu kabul etmesinden sonra davayla ilgili yayın yasağını kaldırdı.

Benjamin Hannam hakkında bu suçlama için ayrı bir dava açıldı.

Hannam hakkındaki dava, adının aşırı sağcı bir forumun internete sızdırılan veri tabanında geçmesinden sonra açılmıştı.

Hannam'ın Ulusal Eylem'in Londra Şubesi'ne Mart 2016'da üye olduğu, aynı yılın Aralık ayında örgütün yasaklanmasından sonra da üyeliğini devam ettirdiği belirtiliyor.

Savcılık, polis memurunun düzenli olarak örgütün toplantılarına katılmasına rağmen iş başvurusu sırasında bunu gizlediğini söylüyor.

Benjamin Hannam, duruşmada "faşizmin görünüşü ve estetiğine" ilgi duyduğunu ancak ırkçı olmadığını, örgüt içinde bu tur görüşler belirten kişilere karşı çıktığını savunmuştu.

Hannam ayrıca polis memuru olduktan sonra da Ulusal Eylem'le bağlantısını kestiğini öne sürmüştü.