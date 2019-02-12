İngiltere'de inekler için 'Tinder'a benzer' arkadaşlık uygulaması

İngiltere'de inekler için "çöpçatan uygulaması Tinder'a benzer bir arkadaşlık sitesi" kuruldu.

Tudder adlı uygulamada, 42 binden fazla ineğin profili yer alıyor.

Uygulama, aralarında ünlü İskoç tenisçi Andy Murray'nin de bulunduğu bir grup yatırımcının girişimiyle kuruldu.

Hectare adlı şirketin uygulamasında çiftçiler, hayvanlarını çiftleştirecek inekleri buluyor.

Çiftçiler, Tinder'da olduğu gibi, beğendikleri inek ya da boğaların fotoğraflarını sağa kaydırarak ilgilerini belli ediyor.

Hectare CEO'su Doug Bairnier, hayvan sahiplerinin, ineklerinin ruh ikizini seçmesine yardımcı olan "aşk perisi" rolünde olduğu uygulamada, hayvanları eşleştirmeyi insanlarınkinden daha kolay hale getirdiklerini söylüyor.

Uygulamada eşleşen hayvanlar, çiftleşmeleri için kendilerini beğenen hayvan sahiplerinin çiftliklerine götürülüyor.

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