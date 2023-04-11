İngiltere'de insanlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

İngiltere'de insanlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı

İngiltere’de artan hayat pahalılığı halkı alışılagelmiş gider kalemlerinde daha çok tasarruf yapmaya itiyor. Bu nedenle insanların dışarıda daha az yemek yiyip eğlenmek için daha fazla evde vakit geçirmesi, ev aksesuarları ve mobilya satışlarında hızlı bir artışa neden oldu.

İngiltere'de insanlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı
BBC TÜRKÇE

İngiltere’de artan hayat pahalılığı halkı alışılagelmiş gider kalemlerinde daha çok tasarruf yapmaya itiyor. Bu nedenle insanların dışarıda daha az yemek yiyip eğlenmek için daha fazla evde vakit geçirmesi, ev aksesuarları ve mobilya satışlarında hızlı bir artışa neden oldu.

Ülkede perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium (BRC), bu durumun Mart ayındaki perakende satışın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artmasına neden olduğunu söyledi.

İngiltere’de enflasyon Şubat ayında yüzde 10,4 seviyesine yükseldi.

BRC’nin aktardığına göre, İngiltere’de 19 Mart’ta kutlanan Anneler Günü’ndeki mücevher, çiçek ve parfüm satışlarının da piyasayı canlandırdı.

Ülkenin son 40 yılın en yağışlı Mart ayını geçirmesi, yapı market, bahçe ve moda alışverişinde talebi engelledi.

BRC ve mali denetim firması KPMG'ye göre, ev aksesuarları ve mobilya satışları Mart ayı boyunca arttı ve tüm kategorilerin en güçlü büyümeyi yakaladı.

KPMG'nin Birleşik Krallık Perakende Müdürü Paul Martin, halkın maliyetleri azaltmak için evde eğlenmeyi tercih ettiğini söyledi. Martin, faturaların artmayı sürdürmesi nedeniyle eğilimin Nisan ayında da devam edeceğini vurguladı.

Martin, "Tüketicilerin isteğe bağlı harcamalarını daha da kısmak zorunda kaldığını göreceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Tüketiciler, harcamaları kısmak için ellerinden geldiğince adımlar atmaya devam edecek. Alışveriş yaptıkları yeri, satın aldıkları ürünü değiştirecek ve daha az ürüne harcama yapacak."

Perakende araştırma şirketi IGD ise, gıda fiyatlarının artmayı sürdürmesi durumunda marketlerin müşterilerini memnun etmenin başka yollarını arayacağını söyledi.

Şirketin sahibi Susan Barrett, “Marketler, tüketicilerin evde restoran deneyimlerini yeniden yaratmalarını sağlamak için kaliteli özel markalı ürünler ve yemek çözümleri üretmeye çalışıyor” dedi.

Zorluklara rağmen BRC, Kral Charles’ın Mayıs'taki taç giyme töreni gibi büyük etkinliklerle perakende talebin canlanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Ancak Dickinson, işletmelerin artan toptan satış maliyetleri ve maaşlar gibi "kapsamlı" maliyet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda uyardı ve şunları söyledi:

"Bu maliyetler kontrol altına alınmadığı sürece, bu aydan itibaren artan ev faturalarıyla karşı karşıya olan tüketiciler için muhtemelen yüksek enflasyonun devam edeceğini göreceğiz"

İngiltere Merkez Bankası, gıda ve enerji maliyetleri düştükçe enflasyonun bu yılın sonlarında keskin bir şekilde düşeceğini tahmin ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pentagon’dan sızdırılan belgeler, Güney Kore’de Ukrayna’ya mühimmat satışı hakkındaki tartışmaları ifşa etti
BBC Pentagon’dan sızdırılan belgeler, Güney Kore’de ...
Brezilya kıyılarının bin kilometre açıklarındaki bir adada 'plastik kayalar' bulundu
BBC Brezilya kıyılarının bin kilometre açıklarındaki bir ...
80 yaşındaki Biden, 2024 Başkanlık seçiminde yarışmayı planlıyor
BBC 80 yaşındaki Biden, 2024 Başkanlık seçiminde ...
ABD'nin Louisville kentindeki silahlı saldırıda beş kişi öldü
BBC ABD'nin Louisville kentindeki silahlı saldırıda beş ...
Marsilya'da çöken binada iki kişinin cesedi bulundu
BBC Marsilya'da çöken binada iki kişinin cesedi bulundu
İsrail ordusu Suriye'de birçok 'askeri hedefi' vurdu
BBC İsrail ordusu Suriye'de birçok 'askeri hedefi' vurdu
Çin askeri tatbikatta Tayvan'daki 'önemli hedefleri' vurma simülasyonu yaptı
BBC Çin askeri tatbikatta Tayvan'daki 'önemli hedefleri' ...
Belçika’da Paskalya tavşanı çikolatalarının içinde uyuşturucu ele geçirildi
BBC Belçika’da Paskalya tavşanı çikolatalarının içinde ...
İsrail’de bir arabanın yayaların içine dalması üzerine bir turist hayatını kaybetti
BBC İsrail’de bir arabanın yayaların içine dalması ...
Yoğun bakımda tedavi gören Berlusconi: ‘Bu sefer de başaracağım’
BBC Tedavi gören Berlusconi'den ilk açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.