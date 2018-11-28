İngiltere'nin Huddersfield şehrine ailesi ile birlikte göç eden 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk, bir İngiliz'in ırkçı saldırısına uğradı. Huddersfield şehrindeki bir okulda öğrenim gören ve kolu kırık olan Jamal adlı Suriyeli çocuk bir öğrenci tarafından önce yere yatırıldı, arkasından kafasına su dökülerek nefessiz bırakılmaya çalışıldı. Irkçı saldırıya uğrayan Suriyeli çocuğun görüntüsü sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Irkçı İngiliz çocuğun, Suriyeli çocuğu tartaklayıp yere yatırdığı ardından boğazını sıkıp, yüzüne su dökerken "seni boğacağım" ifadeleri kullandığı belirtiliyor.



KIZ KARDEŞİ DE IRKÇI SALDIRIYA MARUZ KALDI

Jamal ve aynı okulda eğitim gören kız kardeşinin de daha önce ırkçı saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Genç kızın uğradığı ırkçı saldırılarla kendini okuldaki tuvalete kilitlediği, gözlüklerini kırıp lensleriyle bileklerini kesmeye çalıştığı öğrenildi.



ÇOCUK VE AİLESİ İÇİN YARDIM TOPLANDI

Suriyeli mülteci çocuk ve ailesine yardım için 9 saatte 33 bin İngiliz sterlini yardım toplandı. Yardım kampanyasını başlatanlar Jamal’ın ailesinin içinde bulunduğu şartları hafifletmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek için para topladıklarını aktardı.

İngiltere polisi Jaman'ın başına gelenlerle ilgili soruşturma başlattı.

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