İngiltere'de İşçi Partisi eski liderinden İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına tepki

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Corbyn, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "(Söz konusu saldırılar) Naftali Bennett'in görevine müzakereyle değil, şiddetle başlamak için yaptığı utanç verici bir hamle. Gazze'de son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarının ardından binlerce insan perişan oldu, enkazlar arasında yaşıyor. Bombardıman derhal durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

- Ateşkesin ardından ilk saldırı

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi füzelerle hedef aldı. Uçaklar Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi de bombaladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırısının Gazze'den İsrail tarafına gönderilen yanan balonlara karşılık düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu 21 Mayıs'taki ateşkesten bu yana Gazze'ye ilk kez saldırı düzenledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.