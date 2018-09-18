İngiltere'de İşçi Partisi'nden çağrı: Kandan bebek cinsiyet testi yasaklansın
İşçi Partisi, kız çocukları olacağını öğrenen kadınların kürtaj yaptırabileceği endişesiyle hamileliğin erken döneminde kandan bebek cinsiyet testinin yasaklanması çağrısında bulundu. Bu testle olası genetik sorunlar da tespit ediliyor.
18.09.2018 - 17:12 | Güncelleme:
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, kız çocukları olacağını öğrenen kadınların kürtaj yaptırabileceği endişesiyle, hamileliğin erken döneminde kandan bebek cinsiyet testinin yasaklanması çağrısında bulundu.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bu testi olası genetik sorunları tespit amaçlı olarak yapıyor. Ancak aileler, özel kliniklerde bu kan testini yaptırabiliyor.
İşçi Partisi milletvekili Naz Shah, ailelerin Non-İnvaziv Prenatal Tanı (NIPT) olarak bilinen testin sonuçlarını kürtaj için kullanmasının ahlaki olmadığını söyledi. Shah, testin cinsiyet belirlemek için kullanılmasının yasaklanmasını istedi.
İngiltere Sağlık Bakanlığı, olası bir karar için kanıtları incelemeye devam edeceğini açıkladı.
Aynı zamanda kadın ve eşitlikten sorumlu gölge bakan olan Şah, İngiltere'deki Asya kökenlilerin erkek bebekleri tercih ettiğini belirterek, "Bu durum, aile üyelerinin beklentilerine yanıt vermeye çalışan kadınları NIPT gibi yöntemlere başvurmaya zorluyor" dedi.
Gebeliğin ilk haftalarından itibaren cenine ait hücreler anne kanına geçiyor. Hamile kadından kan örneği alınarak bebeğin DNA'sına bakılıyor. Bu yolla Down sendromu gibi bazı genetik bozuklukların riski ölçülüyor. Test bebeklerin cinsiyetini öğrenmek için de kullanılıyor.
Ancak İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nde doktorlar cinsiyetle ilgili bilgiyi ailelerle paylaşmıyor.
Özel kliniklerde bu test, 200-250 dolara yaptırılabiliyor.
'Cinsiyetini öğrendikten sonra 5 aylık bebeğimi aldırdım'
BBC'de yayımlanan Victoria Derbyshire adlı programın açtığı internet forumunda binlerce kadın kız bebek sahibi olmaktan endişe ettiğini söyledi.
Adını Zara olarak veren ve Londra'da yaşayan bir Sih kadın, testte bebeğinin kız olacağını öğrenince paniğe kapıldığını belirterek, "Hemen bu bebeği doğurmamaya karar verdim" dedi.
Zara, "Beş kız kardeşiz. Annemin her doğumunda evimize gelenler yas tutuyorlar gibi davranıyorlardı. Onlar için kız çocuk aileye bir yük. Annemin yaşadıklarından korktum. Cinsiyetini öğrendikten sonra beş aylık bebeğimi aldırdım. Ama pişmanım" dedi.
'Kadınlar kız bebek yüzünden şiddet görüyor'
Jeena International adlı ev içi şiddete maruz kalan kadınlara yardım örgütünden Rani Bilkhu'ya göre de birçok kadın, ikinci ve üçüncü kız bebeklerini dünyaya getirdiğinde şiddete uğradığını ya da kürtaja zorlandığını söylüyor.
Adını açıklamayan başka bir kadın da "Beni iyileştirecek bir oğlum olmasını istiyorum. Tek şansım NIPT testi" dedi.
Dünya Kız Çocukları Günü: Kız çocukları için en temel eğitimin dahi neredeyse imkansız olduğu 10 ülke
Hava kirliliği 'hamile kadınların bebeklerini de etkiliyor'
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
İngiltere'de İşçi Partisi'nden çağrı: Kandan bebek cinsiyet testi yasaklansın/ingiltere-de-isci-partisi-nden-cagri-kandan-bebek-cinsiyet-testi-yasaklansin-21469812146981
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.