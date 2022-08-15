İngiltere'de İşçi Partisi'nden hükümete çağrı: Enerji fiyatları dondurulsun

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Becky Morton | BBC Ekonomi Muhabiri

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, enerji fiyatlarının dondurulması çağrısı yaptı. İşçi Partisi, petrol ve doğalgaz şirketlerine uygulanan geçici verginin de devam etmesini istiyor.

Elektrik ve doğalgaza uygulanan tavan fiyatların Ekim ayında 3582 sterline, Ocak'ta ise 4266 sterline yükselmesi bekleniyor. Bu ise geçen yılın Ekim ayındaki enerji fiyatının üç katı demek.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, önerdikleri planın uygulanması halinde ortalama bir ailenin enerji harcamalarında 1000 sterlin tasarruf edeceğini söyledi.

Hükümet ise ailelere kış aylarında yardımcı olmak amacıyla 37 bin sterlin destekte bulunacağını belirtti.

Starmer, enerjide tavan fiyatı yıllık mevcut seviye olan 1971 sterlinde tutmanın enflasyon oranında da yüzde 4'lük bir düşüşe yol açacağını savundu.

İngiltere'de yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 9,4 ile son 40 senenin en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası enflasyon oranının yıl sonunda kadar yüzde 13'e ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Getty Images İşçi Partisi lideri Keir Starmer

Enflasyon artışında enerji faturaları önemli bir etken olarak görülüyor ve enerji krizinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile tetiklendiği belirtiliyor.

İşçi Partisi, iktidara geldiğinde, 29 milyar sterline mal olacak planını, petrol ve doğalgaz şirketlerine vergi artışı ile finanse edeceğini kaydetti.

Hükümet Mayıs ayında bu şirketlere bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 25 oranında ek vergi uygulanacağını açıklamış ve bununla 5 milyar sterlin gelir sağlamayı hesaplamıştı.

İşçi Partisi lideri Starmer, uzun vadede enerji talebini azaltacak şekilde ayrıca önümüzdeki on yıl içinde 19 milyon haneyi iyi yalıtımlı hale getirme vaadinde bulundu.

Ayrıca, ülkede enerji üretimini garanti altına almak amacıyla yenilenebilir enerji ve nükleer enerji üretimine ağırlık vereceklerini kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki artış, dar gelirli ailelerin gelirlerinin önemli bir kısmını enerji harcamalarına ayırmaları nedeniyle "enerji yoksulluğu" olarak ifade edilen duruma yol açıyor.

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Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS) adlı düşünce kuruluşu, 2022/23 döneminde enerji fiyatlarında yüzde 141 oranında artış beklediğini açıkladı.

Hükümet, yıl içinde ailelere 37 milyar sterlin tutarında yardım yapılacağını duyurdu. Tüm hanelere 400 sterlin enerji faturası yardımına ek olarak düşük gelirli ailelere ayrıca 650 sterlin maddi yardımda bulunulacağını duyurmuştu.

Ancak yetkililer, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerine yeni başbakan göreve başlayıncaya kadar ek yardımlar konusunda yeni bir karar alınmayacağını kaydetti.

Lider adayları Rishi Sunak ve Liz Truss, hayat pahalılığı konusunda ne tür önlemler alacaklarını açıklarken, petrol ve gaz şirketlerine ek vergiye karşı olduklarını belirtiyor.

Enerji tavan fiyatlarının dondurulması önerisini parlamentoda Liberal Demokrat Parti ile İskoçya Ulusal Partisi (SNP) de destekliyor.