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İngiltere'de işsizlik yükseldi

İngiltere’de işsizliğin, bu yılın ekim ayında yüzde 3,7’ye yükseldiği bildirildi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede kasım ayında kalifiye iş gücü açığının 65 bin azalmasına rağmen, 1,9 milyon gibi ekonomik görünümü etkileyecek kadar ciddi bir seviyede olduğu belirtildi

İngiltere'de işsizlik yükseldi
AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS), ülkede işsizliğin bu yılın ekim ayı itibarıyla bir önceki ayda kaydedilen yüzde 3,6’dan 3,7’ye çıktığını bildirdi.

Açıklamada, ülkede kasım ayında kalifiye iş gücü açığının 65 bin azalmasına rağmen, 1,9 milyon gibi ekonomik görünümü etkileyecek kadar ciddi bir seviyede olduğu belirtildi.

ONS açıklamasında, İngiltere’de çalışanların gelirlerinin bonus ödemeleri hariç bu yılın ekim ayında yüzde 6,1 arttığına vurgu yapıldı.

İşsizlik verilerini değerlendiren İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, salgın ve Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklanan enflasyon ve gerilemenin dünya çapında ekonomilerdeki büyümeyi etkilediğini söyledi.

Bakan Hunt değerlendirmesinde, “İngiliz ekonomisini yeniden rayına oturtmak için, gelecek yıl enflasyonu yarı yarıya düşürmeye yardımcı olacak bir planımız var. Ancak bu, şu anda bazı zor kararlar almayı gerektiriyor.” İfadelerini kullandı.

Ülkede bu yılın kasım ayında gıda fiyatları yüzde 14,6 artış kaydetmişti.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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