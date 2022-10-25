Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İngiltere'de istifa eden Başbakan Liz Truss, son kez ulusa seslendi

İngiltere'de 44 günün sonunda istifa eden Başbakan Liz Truss, son kez kameraların önüne geçerek ulusa seslendi. Truss konuşmasında, "İngiliz halkına inanıyorum ve önümüzde daha parlak günler olduğunu biliyorum." dedi.

İngiltere'de istifa eden Başbakan Liz Truss, son kez ulusa seslendi
AA

İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Liz Truss, Başbakan olarak görev yaptığı zamandan bu yana, cesur olmak ve karşılaşılan zorluklarla yüzleşmek gerektiğine her zamankinden daha fazla ikna olduğunu belirterek, "İngiliz halkına inanıyorum ve önümüzde daha parlak günler olduğunu biliyorum." dedi.

Truss, İngiltere Kralı 3. Charles'a istifasını sunmadan önce Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa seslendi.

Konuşmasında, Başbakan olarak görev yapmanın büyük bir onur olduğunu dile getiren Truss, hükümetinin, ekonomik olarak zor dönemlerde aileler ve işletmelerin yanında acil ve kararlı şekilde hareket ettiğini belirtti.

Truss, "Başbakan olarak geçirdiğim zamandan beri, cesur olmamız ve karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğine her zamankinden daha fazla ikna oldum." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'YI HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA DESTEKLEMELİYİZ"

Truss, konuşmasında, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürmesi gerektiğine işaret ederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlığına karşı bu cesur mücadelede Ukrayna'yı her zamankinden daha fazla desteklemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın galip gelmesi ve İngiltere'nin savunmasını güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Truss, "Bunu başarmak için çabaladım ve (İngiltere'nin yeni Başbakanı) Rishi Sunak'a ülkemizin iyiliği için başarılar diliyorum." dedi.

Truss, İngiltere'ye ve İngiliz halkına inandığını dile getirerek, "Önümüzde daha parlak günler olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

Liz Truss, konuşmasının ardından Kral 3. Charles'a istifasını sunmak üzere Buckingham Sarayı'na doğru yola çıktı.

20 EKİM'DE İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan hükümet kurma yetkisini aldı
DÜNYA Sunak, hükümet kurma yetkisini aldı
Elon Musk'ın Yunanca paylaşımı gündem oldu
DÜNYA Musk'tan Yunanca paylaşım
Londra'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
DÜNYA Londra'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın tarihe geçen gafları
DÜNYA İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak'ın tarihe geçen ...
Türkiye'ye gelen Finlandiya heyetiyle görüşmeler başladı
DÜNYA Finlandiya heyeti Türkiye'de
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez
DÜNYA Zelenskiy: Ukrayna topraklarını adım adım ...
'Modern dünyanın en büyük etnik azınlığı' Hindistan, nasıl Londra'nın yeni sahibi oldu?
DÜNYA 'Dünyanın en büyük azınlıklarından biri nasıl ...
Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murthy İngiltere'nin en zengin First Lady'si olmaya hazırlanıyor - İngiltere'den Haberler
DÜNYA İngiltere'nin en zengin First Lady'si olmaya ...
ABD'den 3 Suriyeli generale yaptırım
DÜNYA ABD'den 3 Suriyeli generale yaptırım
Roslyn Kasırgası Meksika'yı vurdu: 3 ölü
DÜNYA Roslyn Kasırgası Meksika'yı vurdu: 3 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.