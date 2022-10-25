İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Liz Truss, Başbakan olarak görev yaptığı zamandan bu yana, cesur olmak ve karşılaşılan zorluklarla yüzleşmek gerektiğine her zamankinden daha fazla ikna olduğunu belirterek, "İngiliz halkına inanıyorum ve önümüzde daha parlak günler olduğunu biliyorum." dedi.

Truss, İngiltere Kralı 3. Charles'a istifasını sunmadan önce Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa seslendi.

Konuşmasında, Başbakan olarak görev yapmanın büyük bir onur olduğunu dile getiren Truss, hükümetinin, ekonomik olarak zor dönemlerde aileler ve işletmelerin yanında acil ve kararlı şekilde hareket ettiğini belirtti.

Truss, "Başbakan olarak geçirdiğim zamandan beri, cesur olmamız ve karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğine her zamankinden daha fazla ikna oldum." ifadesini kullandı.