İngiltere'de kadın askerlere sıcak çatışma gerektiren görevlere başvurma hakkı
İngiltere Savunma Bakanı, ülkedeki kadınların artık sıcak çatışma gerektiren görevleri de üstlenebileceğini açıkladı. Kadınlar bir süredir cephelerde farklı görevler üstleniyor ancak daha önce sahada sıcak çatışmaya girmeleri mümkün değildi.
26.10.2018 - 10:26 | Güncelleme:
İngiltere Ordusu, kadın vatandaşlarına ilk kez sıcak çatışma gerektiren görevlere de başvurabilme hakkı tanıdı.
Kadınlar artık ülke sınırları dışında görev yapan hava kuvveti Special Air Forces (SAS) gibi özel birliklerde hizmet verebilecek.
Duyuruyu yapan İngiltere Savunma Bakanı Gaving Williamson, "Artık silahlı güçler, cinsiyetlerine değil sadece yeteneklerine bağlı olarak belirlenecek" diye konuştu.
Ülkede 2016 yılında cephede kadınların sıcak çatışma görevlerini üstlenmesine yönelik yasak kaldırıldı. Ancak kadınlar şu ana dek sahada aktif sıcak çatışma içeren görevleri üstlenemiyorlardı.
ABD, Kanada ve İsrail gibi birçok ülkede kadınlar silahlı kuvvetlerde sıcak çatışma gerektiren görevlerde yer alıyor.
İngiltere'de silahlı kuvvetler mensubu olan 35 kadın var ve bazıları hâlâ eğitimini sürdürüyor.
Ancak bu kadınlar daha çok tank topçusu gibi görevleri üstleniyor, cephede yakın çatışma gerektiren görevlere ise erkekler alınıyordu.
Kadınlar artık ordudaki tüm görevlere başvurabilecek.
Williamson, "Kadınlar aslında uzun süredir cephelerde farklı görevler üstlendiler. Afganistan ve Irak'ta erkeklerle beraber hizmet veren kadınlar da vardı. Ancak nüfusun yarısını bu gibi hayati görevlerden mahrum etmek, silahlı kuvvetlerimiz için de olumsuz olacaktır" dedi.
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Fotoğraflarla: Norveç'in özel kuvvetler mensubu kadın askerleri
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İngiltere'de kadın askerlere sıcak çatışma gerektiren görevlere başvurma hakkı/ingiltere-de-kadin-askerlere-sicak-catisma-gerektiren-gorevlere-basvurma-hakki-21921522192152
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