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İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 16. yüzyıla ait, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı.

İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı
AA

Online ve telefon üzerinden yapılan açık artırma, yerel saatle 10.30'da (TSİ 12.30) başladı.

"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu.

Verilen tekliflerle fiyatı artan eser, 350 bin sterline (4 milyon TL) alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı. Alıcı, vergileriyle beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) ödeyecek.

- Mihrimah Sultan'ın portresi de 60 bin sterline satıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın 17. yüzyılda yapılan portresi de 60 bin sterline (691 bin TL) satıldı.

16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen portrenin, çok nadir bir eser olduğu değerlendiriliyor.

- Portre, Kanuni Sultan Süleyman'ı 43 yaşındayken gösteriyor

Kendisi 22,7'ye 17,5 cm, bakır çerçevesiyle beraber de 44,5'ye 39,8 cm boyutlarında olan portre, Kanuni Sultan Süleyman'ı 43 yaşındayken gösteriyor.

Portrenin Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ta Safevileri ve Preveze Deniz Zaferi'nde Haçlı donanmasını mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde yapıldığı değerlendiriliyor.

Eserin, biri Medici ailesi için yapılan ve şu anda Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve şu an Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde bulunan iki ayrı Kanuni portresiyle ilişkili olduğu değerlendiriliyor.

Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alıyordu.

Müzayedede, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar da satıldı.

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