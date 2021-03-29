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İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi, 2 gün sonra açık artırmayla satılacak

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satacak.

İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi, 2 gün sonra açık artırmayla satılacak
AA

Sotheby’s, "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonunu 31 Mart’ta açık artırmayla satışa çıkaracak.

Sotheby’s Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzayedede İspanya'dan Türkiye'ye, İran'dan Hindistan'a tüm İslam dünyasından 183 parçanın satışa sunulacağını bildirdi.

Metal işleri, seramikler, tekstil ürünleri, kilimler, halılar ve astronomik aletlerden oluşan parçaların 9. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir dönemi kapsadığını aktaran Carter, bunlar arasında Kanuni Süleyman'ın portresinin de bulunduğunu kaydetti.

Portrenin 16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında bakır üzerine yapılmış çok nadir bir eser olduğunu vurgulayan Carter, "Resim, İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait." dedi.

İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapılan portre, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisinde bulunan, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili bulunuyor.

- Portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldı

Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portrenin, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldığı ve 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulacağı bildirildi.

Müzayedeye çıkacak koleksiyonun diğer parçaları arasında Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad İbn Abd al-Wahhab al-Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar yer alıyor.

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