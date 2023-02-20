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Haberler Emlak İngiltere'de konut fiyatları şubatta arttı
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İngiltere'deki konut fiyatlarında sınırlı artış

İngiliz emlak şirketi Rightmove, ülkede ortalama konut fiyatının şubat ayında önceki aya oranla 14 sterlin artarak 362 bin 452 sterlin seviyesine ulaştığını bildirdi

İngiltere'de konut fiyatları şubatta arttı
AA

İngiltere’de ortalama konut fiyatının şubatta önceki aya göre sadece 14 sterlin artış kaydettiği bildirildi.

İngiliz emlak şirketi Rightmove’dan yapılan açıklamada, ülkede ortalama konut fiyatının şubatta önceki aya kıyasla 14 sterlin artarak 362 bin 452 sterlin seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, konut fiyatlarındaki yükselişin aylık bazda 2001 yılından bu yana şubat ayında görülen en düşük artış olduğu kaydedildi.

Konut fiyatlarının 2019 yılına kıyasla yüzde 11 daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, son yıllarda konut fiyatlarında görülen yükseliş eğiliminin sürdürülemez olduğu, göstergelerin geçen yılın sonlarında sektörde görülen türbülansın sonrasında daha dengeli bir piyasanın oluşması yönünde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede artan hayat pahalılığı ve yükselen faiz oranları nedeniyle hane halkı harcamalarının büyük oranda baskılandığı, şubatta yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 6,3 yükseldiği bildirilmişti.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 10,1 artmıştı.

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