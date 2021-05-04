İngiltere'de konut kredileri martta 35,6 milyar sterline yükseldi

AA

İngiltere’de 2021 yılının mart ayında konut kredisi borçlanması 35,6 milyar sterline yükseldi.

İngiliz konut kredi kuruluşu Nationwide’dan yapılan açıklamada, ülkede 2021 yılının mart ayında tüketicilerin aldığı toplam konut kredilerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 11,8 milyar sterlin artarak toplam 35,6 milyar sterline yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, bunun aylık bazda 1993 yılından bu yana en yüksek konut kredi borçlanması olduğu belirtilirken, ülkede 2021 yılının başından bu yana ortalama bir konutun fiyatının 15 bin 916 sterlin artarak 238 bin 831’e yükseldiği bildirildi.

Uzmanlara gören, İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin kademeli olarak gevşediği 2021 yılının bahar aylarında tüketicilerine konut talebinde ciddi artış yaşanıyor.

İngiliz hükümeti salgın süresince ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla emlak işlem vergisine muafiyet getirmişti.

Son aylarda konut sektöründe talebi canlandıran bu vergi muafiyeti, 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar devam edecek.

Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.