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HaberlerDünyaKARIŞIK AŞI | Son dakika: İngiltere'de resmen denemeler başladı
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İngiltere'de koronavirüs ile mücadelede 'karışık aşı' denemeleri!

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan 'karışık aşı uygulaması' klinik deneyinin genişletilerek, daha fazla sayıda kişiye uygulanacağı açıklandı.

KARIŞIK AŞI | Son dakika: İngiltere'de resmen denemeler başladı
İngiltere'de 'karışık aşı' denemeleri!
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DHA

İngiliz bilim insanları "karışık aşı uygulaması" için harekete geçti. Bilim insanları, Oxford/AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşıları farklı kombinasyonlarda ve farklı aralıklarla Kovid-19 ve mutasyonlarına karşı uzun süreli bağışıklık sağlamak için Com-Cov klinik deneyinin genişletileceğini ifade etti.

Com-Cov klinik deneyinde, ilk doz Pfizer veya AstraZeneca aşısı alan 50 yaşın üzerindeki yetişkinler, ikinci dozu Moderna veya Novavax aşısı olacağı ifade edildi.

Sağlık uzmanları, aşıların karıştırılmasının ve eşleştirilmesinin güvenli olduğunu belirterek istenmeyen yan etkiler konusunda denemeye gönüllü katılanları sürekli takip edeceklerini belirtti.

Katılımcılar, aşıların koronavirüsle savaşmak için gerekli antikorlar ve T hücreleri şeklinde bir bağışıklık tepkisini ne kadar iyi tetiklediğini kontrol etmek için kan verecek.

Klinik denemelerin baş araştırmacısı Oxford Aşı Grubu'ndan Prof Matthew Snape, son 8 ila 12 hafta içinde Ulusal Sağlık Sistemi NHS'den zaten bir doz almış olan 1.050 gönüllünün katılmasını tahmin ettiklerini ifade ederek, "Halihazırda araştırmaya 800'den fazla kişi katıldı. İki doz Pfizer, AstraZeneca veya iki doz karışık aşı oldu" dedi.

İLK SONUÇLAR MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Com-Cov klinik deneyinin ilk aşamasının sonuçlarının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Genişletilmiş denemelerin sonuçlarının ise Haziran veya Temmuz ayında raporlanması planlanırken, klinik deneyin bir yıl kadar devam edeceği açıklandı.Öte yandan, İngiltere'de şu anda üç farklı aşı kullanılıyor. BioNTech/Pfizer ile Oxford Üniversitesi/AstraZeneca'nın yanı sıra son olarak Moderna aşısı da kullanılmaya başlandı.

DSÖ ÖNERMİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü şu anda koronavirüs aşılarının değiştirilmesini aynı düzeyde koruma sağlayıp sağlamayacağını inceleyen hiçbir veri bulunmaması nedeniyle önermiyor. İngiliz bilim insanları ise karışık aşı uygulaması formülü ile bir ilke imza atarak, yüksek düzeyde koruma sağlanacağına inanıyor.

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