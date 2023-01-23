İngiltere'de market tartışması

Reuters

Türkiye'de market tartışmalarının bir benzeri, İngiltere'de yaşanıyor. İngiliz çiftçiler, ülkenin en büyük süpermarketi Tesco'yu, 'paralel evrende' yaşamakla suçladı.

Tesco Yönetim Kurulu Başkanı John Allan, gıda üreticilerinin enflasyonu ürün fiyatlarını olması gerekenden daha fazla artırmak için bahane olarak kullandığını söylemişti.

İngiltere'de gıda fiyatları yüzde 16.8 oranında artarken, bu artış Eylül 1977'den beri en yüksek oran olması ile dikkat çekmişti. Ülkedeki gıda fiyatlarının artışında yumurta, süt ve peynir etkili olmuştu.

Önceki günlerde BBC yayınına katılan Tesco Yönetim Kurulu Başkanı John Allan, yüzde 2.75 oranında pazar payına sahip şirketin, adil olmayan yüksek fiyatları yönetmek için çalıştığını ve bir dizi tedarikçi yapılan görüşmelerde fiyatların düşürüldüğünü söyledi.

İngiltere Milli Çiftçi Birliği'nin başkanı Minette Batters, ise Allan'ın yorumlarını şaşırtıcı olarak niteledi.

Çiftçilerin artan üretim maliyetleri ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Batters, "Tesco Yönetim Kurulu Başkanı John Allan, sanki paralel bir evrende yaşıyor" dedi.

Batters, "2019'da olduğundan yüzde 650 daha yüksek bir doğalgaz fiyatı ile karşı karşıyayız ve bunun arkasındaki maliyet enflasyonu eşi benzeri görülmemiş seviyede. Bu artış, bugüne kadarki herhangi bir fiyat artışını gölgede bıraktı" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

İngiltere'de olduğu gibi, Türkiye'deki marketler de bir süredir tartışmaların odağında bulunuyor. Ocak ayı başında kabine üyelerinden gelen çağrılara yanıt veren gıda perakendecileri, birçok üründe fiyat sabitleme kararı almıştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelirken, marketlere asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, ay başında yaptığı açıklamalarda, gıda perakendecileriyle görüştüğünü ve fiyat artışlarının artık makul kabul edilemeyeceğini belirtmişti.