İngiltere'de öğrenciler iklim değişikliğine karşı ders bırakıyor

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İngiltere'de binlerce öğrenci bugün iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla ders bırakacak.
Ders bırakma eylemi, Cuma günü öğleden sonra başlayacak.
İngiltere'de toplam 8 milyon öğrenci var.
Kimi okullarda müdürler sendikalarının çağrısına uyarak öğrencilere izin vermezken, bazı okul yönetimlerinin daha esnek tutum alması bekleniyor.
Okul Müdürleri Sendikası NAHT'tan yapılan açıklamada, "Öğrenciler sadece istisnai durumlarda okul dışına çıkmalı. NAHT gençlerin kendilerini ifade etme hakkını desteklemekle birlikte öğrenciler öncelikle okul vakti okulda olmalı" denildi.
Ancak öğrencilerin protesto talebine ne şekilde cevap verileceği her okulun kendi yönetimine bırakıldı.
İklim değişikliğine karşı protestoyu organize edenler, gösteriye katılmak isteyen öğrencilerin velilerine çağrı yaparak protestonun bir sivil katılım eylemi olduğunu ve iklim değişikliğinin olağanüstü bir durum olduğunu vurguladı.
İngiltere Öğrencileri İklim Birliği'nin (UK Student Climate Network) açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Önceki kuşakların başaramadığı bir konuda doğrudan eylem yoluyla harekete geçmeyi seçiyoruz. Dünya çapında bir yıkım ve geri döndürülemez etkileriyle karşı karşıyayız. Bu bizim kendi geleceğimiz için mücadele etmede son şansımız ve yaşımız buna engel olmayacak."
İklim değişikliğine karşı öğrenci eylemlerinin ilki 15 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in geçen yıl Ağustos ayında İsveç Parlamentosu önünde tek başına yaptığı protestoyla başladı.
Öğrenci protestoları daha sonra Almanya ve Avustralya gibi ülkelere yayıldı.
İngiltere'den 200 akademisyen Guardian gazetesinde 13 Şubat'ta yayımlanan bir mektupla öğrenci grevine "tam desteklerini" açıkladı.
Mektupta, "Gerekli acil önlemler alınmadığı takdirde, onlara bırakacağımız gelecek konusunda öfke duymakta haklılar" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.