Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

İngiltere'de ölü sayısı açıklanandan yüzde 41 daha fazla!

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere ve Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin hükümetin açıkladığı sayılardan yüzde 41 daha yüksek olduğu bildirildi.

ingiltere
AA

Ulusal İstatistik Kurumunun açıklamasına göre, İngiltere ve Galler'de 10 Nisan'a kadar virüs nedeniyle 13 bin 121 ölüm kaydedildi.

Ancak sadece hastane verilerini esas alarak açıklama yapan hükümetin aynı tarihe kadar verdiği Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 9 bin 288 oldu. İki veri arasındaki fark ise yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan bu yerlerde 12-19 Nisan haftasındaki tüm ölüm belgelerinin üçte birinde virüsten bahsedilirken, Londra'da bu oran yüzde 50'yi buldu.

Pazartesi günü yayımlanan son hastane ölüm verileri, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın genelinde 16 bin 509 kişinin öldüğünü gösteriyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'de potansiyel Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek - Haberler
DÜNYAİngiltere'de potansiyel Kovid-19 aşısı insanlar ...
Suudi Arabistan'da 1 yılda 184 kişi idam edildi!
DÜNYASuudi Arabistan'da 1 yılda 184 kişi idam edildi!
Lübnan'da hint keneviri ekimine onay! - Haberler
DÜNYALübnan'da hint keneviri ekimine onay!
Sağlık çalışanlarından New York eyaletine toplu dava
DÜNYASağlık çalışanlarından New York eyaletine toplu dava
ABD Başkanı Trump'tan Kim Jong-un açıklaması - HABERLER
DÜNYATrump'tan Kim Jong-un açıklaması
Mozambik'te silahlı grup 52 kişiyi öldürdü - HABERLER
DÜNYAMozambik'te sivillere silahlı saldırı: 52 ölü
Kuzey Buz Denizi'nde 2050'ye kadar yaz mevsiminde buzullar yok olabilir
DÜNYA2050'ye kadar yaz mevsiminde buzullar yok olabilir
Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Sarayda koronavirüsü görüştü
DÜNYATrump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da ...
ABD'nin Missouri eyaletinden Çin'e koronavirüs davası
DÜNYAABD'nin Missouri eyaletinden Çin'e koronavirüs davası
Beyaz Saray önünde ABD'li hemşirelerin koronavirüs protestosu - Haberler
DÜNYAABD'li hemşirelerin koronavirüs protestosu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X