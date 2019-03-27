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İngiltere'de opera sanatçısından 'AB yanlısı' elbisesini değiştirmesi istendi

İngiliz opera sanatçısı Anna Patalong, Londra'nın en önemli konser salonlarından Royal Albert Hall'daki performansına Avrupa Birliği bayrağını anımsatan bir kostüm ile çıktı. Ancak gösterinin yapımcısı şirket bir sonraki günkü performansta sanatçıdan başka elbise giymesini istedi.

Giriş: 27.03.2019 - 12:26 | Güncelleme:

Londra'nın en önemli konser salonlarından Royal Albert Hall'daki performansına Avrupa Birliği bayrağını anımsatan bir kostüm ile çıkan İngiliz opera sanatçısı Anna Patalong'dan elbisesini değiştirmesi istendi.

İngiliz soprano Patalong, Classical Spectacular konser serisinde 21-24 Mart tarihleri arasında sahne aldı.

Sanatçı Cumartesi akşamki performansına AB yıldızlarını temsil eden bir kolye ve kuşakla ve AB bayrağının renklerinde bir elbiseyle çıktı.

Ancak gösterinin yapımcısı olan Raymond Gubbay şirketi, "yanlış yorumlanabileceği" gereçekçesiyle sanatçıdan Pazar günkü konsere başka kostümle çıkmasını istedi.

Patalong'un bariton eşi Benedict Nelson sosyal medyadan paylaştığı mesajda "RAH'taki (Royal Albert Hall) konserinde eşimden sarı ve mavi elbisesini, renkleri çok provokatif olduğu gerekçesiyle, değiştirmesi istendi" yazdı.

Nelson eşinin Cumartesi akşamı giydiği elbisenin fotoğrafını da paylaştı.

https://www.instagram.com/p/BvXd9ZjA5qT/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading

Patalong ayrıca geçen Cumartesi Londra'da yapılan ve yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı tahmin edilen Brexit (İngiltere'nin AB'Den çıkması) karşıtı yürüyüşte çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.

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"Kırmızı elbise konsere daha uygun"

Raymond Gubbay prodüksiyon şirketi BBC'ye yaptığı açıklamada, bir seyirciden elbiseyle ilgili şikayet aldıklarını ancak bunun Patalong'dan kıyafetini değiştirmesini istemelerinde etkili olmadığını belirtti.

Şirket sanatçının önceki gecelerde giydiği kırmızı elbisenin klasik müzik konserine daha uygun olduğu gerekçesiyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

Pazar akşamı verilen konserde Patalong kırmızı elbiseyle sahneye çıktı.

Classical Spectacular konkserleri İngiltere'nin en popüler klasik müzik konser serilerinden biri olarak görülüyor ve 30 yıldır devam ediyor.

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BBC TÜRKÇE

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