İngiltere'de ikiz 'pamuk tepeli' maymunlar dünyaya geldi
İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi, nesli tükenmekte olan ikiz pamuk tepeli maymunların dünyaya geldiğini duyurdu
Chester Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada, pamuk tepeli maymun Leo ve Treat adlı ikizlerin beş aylık hamileliğinin ardından dünyaya geldiği belirtildi.
Açıklamada, “Alınlarından omuzlarına kadar uzanan ve tüylü bir pamuk topuna benzeyen beyaz kürklü yeleleri nedeniyle pamuk tepeli maymunlar olarak adlandırılan maymunların, benzersiz görünümleri onları hemen tanımanıza yardımcı oluyor.
Sonuç olarak, tür, Uluslararası Doğa Koruma ve Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyanın en çok tehdit altındaki türlerinin yer aldığı Kırmızı Listesi'nde Kritik Tehlike Altında olarak listelenmiştir.