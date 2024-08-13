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        Haberler Yaşam İngiltere'de ikiz 'pamuk tepeli' maymunlar dünyaya geldi

        İngiltere'de ikiz 'pamuk tepeli' maymunlar dünyaya geldi

        İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi, nesli tükenmekte olan ikiz pamuk tepeli maymunların dünyaya geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:14
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        Chester Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada, pamuk tepeli maymun Leo ve Treat adlı ikizlerin beş aylık hamileliğinin ardından dünyaya geldiği belirtildi.

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        Açıklamada, “Alınlarından omuzlarına kadar uzanan ve tüylü bir pamuk topuna benzeyen beyaz kürklü yeleleri nedeniyle pamuk tepeli maymunlar olarak adlandırılan maymunların, benzersiz görünümleri onları hemen tanımanıza yardımcı oluyor.

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        Sonuç olarak, tür, Uluslararası Doğa Koruma ve Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyanın en çok tehdit altındaki türlerinin yer aldığı Kırmızı Listesi'nde Kritik Tehlike Altında olarak listelenmiştir.

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        Vahşi doğada yalnızca 2 bin tanesinin kaldığı tahmin edilmektedir ve bu da onları Dünya'daki en nadir primat türlerinden biri yapmaktadır” denildi.

        #pamuk tepeli maymun
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