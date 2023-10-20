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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,9 geriledi  - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,9 geriledi 

        İngiltere'de perakende satışlar hayat pahalılığı krizinin etkisiyle eylülde aylık bazda yüzde 0,9 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:45
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        İngiltere'de perakende satışlar eylülde düştü 
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        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, perakende satışlar, ağustosta görülen yüzde 0,4'lük artışın ardından eylülde düşüşe geçti.

        Perakende satışlar, eylülde hayat pahalılığı krizinin etkisiyle yüzde 0,9 geriledi.

        Gıda dışı mağaza satışları bu dönemde yüzde 1,9 azalırken, perakendeciler hayat pahalılığı krizinin yanı sıra hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sonbahar giyimine yönelik harcamanın satışları etkilediğini raporladı.

        İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLAR DA DÜŞTÜ

        İnternet üzerinden satışlar da eylülde yüzde 2,2 düştü. Bu oran ağustosta yüzde 0,9 olmuştu.

        Akaryakıt satışları ise eylülde yüzde 0,8 artış gösterdi.

        Ülkede perakende satışlar son 3 ayda, bir önceki 3 aylık döneme göre de yüzde 0,8 azaldı.

        GfK verilerine göre, ülkede ekimde tüketici güven endeksi, hayat pahalılığı krizi ve yüksek faizlerin mortgage kredilerine yansımaya başlamasıyla son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

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