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İngiltere'de polis ve bakanlıklar okullarda cinsel tacize karşı harekete geçti

İngiltere'de polis, okul çağındaki çocukların bir internet sitesi üzerinden dile getirdikleri cinsel taciz ve saldırı iddialarının ulusal çapta yeni bir skandalın ipuçları olabileceğini söylüyor. Çoğu çocukların başka çocuklar hakkında dile getirdiği şikayetlerden oluşan binlerce paylaşım yapması üzerine polis bir telefonla yardım hattı açmaya karar verdi.

İngiltere'de polis ve bakanlıklar okullarda cinsel tacize karşı harekete geçti
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Everyone's Invited sitesine yazanlar arasında binlerce öğrenci var

İngiltere'de polis, okul çağındaki çocukların bir internet sitesi üzerinden dile getirdikleri cinsel taciz ve saldırı iddialarının ulusal çapta yeni bir skandalın ipuçları olabileceğini söylüyor.

Çoğu çocukların başka çocuklar hakkında dile getirdiği şikayetlerden oluşan binlerce paylaşım yapması üzerine polis bir telefonla yardım hattı açmaya karar verdi.

Hükümet yetkilileri de ihtiyacı olan herkese destek ve koruma sağlanacağını söylüyor.

İnternete yansıyan tablo ne anlatıyor?

Cinsel taciz ve saldırıya maruz kalanların, isimlerini gizli tutarak paylaşım yapabilecekleri bir internet sitesi olan Everyone's Invited (Herkes Davetli) geçen yıl açıldı.

Açıldığından bu yana sitede 6 bini aşkın paylaşım yapıldı ve tacize maruz kaldığını bildirenler arasında 9 yaşındaki çocuklar bile var.

Paylaşımların bir çoğunun okulda ya da okuldaki diğer öğrenciler tarafından cinsel taciz hatta tecavüz vakaları olması polise göre, sadece belli eğitim kurumlarını ilgilendirmiyor, ulusal düzeyde yaygın bir sorunun su yüzüne çıkan işaretleri olabilir.

İnternet sitesinin kurucusu Soma Sara, "Geçtiğimiz hafta paylaşımların sayısı ve geldiği alanlarda ciddi bir artış ve genişleme gördük. Devlet okullarının ve üniversitelerinin adı daha sık geçmeye başladı. Aynı zamanda yaşlıdan gence, kız ve oğlan çocuklarına kadar çok geniş bir yaş yelpazesinden paylaşımlar var. Bence bu, her yerde varolan bir soruna işaret ediyor" diyor.

Everyone's Invited sitesinde yayımlanan tanıklıklarda, paylaşan kişinin ya da taciz ya da saldırıyı yapan kişinin adı verilmiyor ama neredeyse her birinde bir okulun ya da okulların adı geçiyor.

Tanıklıklar, partilerde uyuşturucu verilerek taciz veya tecavüzden, sosyal medyada cinsel içerikli görsellerin paylaşılması yoluyla tacize kadar çok çeşitli deneyimleri kapsıyor.

Polis ve bakanlıklar hangi adımları atıyor?

Aslında onlarca yıldır okullardaki bazı tekil cinsel taciz ve saldırı vakaları hakkında soruşturmalar yürütüldü ve bazı öğretmen ya da öğrenciler hakkında yargı süreçlerine gidildi ama konu ulusal düzeyde bir sorun olarak ele alınmadı.

Polis şimdi cinsel saldırı ve taciz mağdurlarının, İngiltere Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek hafta açılacak bir yardım ve şikayet hattına başvurması için çağrıda bulunuyor.

İngiltere Emniyet Müdürleri Konseyi'nden Simon Bailey BBC'ye, okulda taciz sorunundaki şikayetlerin etkisinin, son yıllarda ortaya çıkarılan futbolda çocuk tacizi skandalı kadar büyük olabileceğini söyledi.

Simon Bailey, "Çocukların, sağlıklı ilişkilerin nasıl şeyler olduğunu iyi anlaması çok önemli ve bu konuda ebeveyn ve velilere son tahlilde büyük sorumluluk düşüyor. Ayrıca okulların da bu mesajı tutarlı ve sürekli bir şekilde desteklemesi büyük önem taşıyor" dedi.

Bailey "Eğitim kurumlarındaki, kadın düşmanlığı, cinsel taciz ve saldırıyı onaylayan değil ama muhtemelen hoş gören kültürle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'İddialar çok kaygı verici'

İngiltere Eğitim Bakanlığı da iddiaların çok kaygı verici olduğunu söylüyor.

Bir bakanlık sözcüsü, "Okulların, üniversitelerin büyük çoğunluğu çocukları koruma sorumluluğunu çok ciddiye alıyor, o nedenle herkesin güvenli ve korunaklı hissettiği eğitim kurumlarıyla ilgili iddialar gelmesi özellikle şok etkisi yaratıyor" dedi.

Sözcü konuyla ilgili olarak İngiltere Eğitim Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlükleri ile beraber Everyone's Invited internet sitesiyle iletişim halinde, taciz ve saldırı vakalarını bildirenlere destek ve danışmanlık sağlayacaklarını da kaydetti.

Bu arada Londra Emniyet Müdürlüğü şimdiden söz konusu internet sitesindeki şikayetleri tek tek incelemeye aldığını ve adı geçen okullarla ilişkiye geçmeye başladığını açıkladı.

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