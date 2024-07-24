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        Haberler Dünya İngiltere'de polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve kafasını tekmelemesi tepki çekti | Dış Haberler

        İngiltere'de polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve kafasını tekmelemesi tepki çekti

        Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan kişinin yüzünü tekmelemesi kamuoyunda tepki çekince yetkililer, bir grubun polis memurlarına saldırdığı, bu kişinin de saldırgan grupta yer aldığı açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 20:29 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:30
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        Polis saldırısı tepki çekti
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        İngiltere'de bir polisin Manchester Havalimanı'nda yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme attığı, diğer polislerin ise elektroşok silahlarını çıkardığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

        Görüntüler üzerine Manchester Emniyetinden yapılan açıklamada, havalimanı terminalinde bir kişiyi gözaltına almak isteyen polisin 4 kişi tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi. Yumruklu saldırı sırasında bir kadın polisin burnunun kırıldığı, 3 polisin saldırı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

        Olaya müdahale eden polislerin ise silahlarının alınması riskiyle karşı karşıya kaldığı ifadesine yer verilen açıklamada, saldırgan olduğu belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak bu kişilerin sağlık çalışanlarına da saldırdığı aktarıldı.

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        Açıklamada, polisin yerde yatan kişinin kafasını ve yüzünü tekmelemesiyle ilgili, "Videodaki davranışa ilişkin endişelerin farkındayız ve Mesleki Standartlar Müdürlüğümüz bunu değerlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

        "HİÇBİR ŞEY HAKLI ÇIKARAMAZ"

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İngiliz polisi, yerde yatan kişinin yüzünü ve kafasını tekmelerken, bir başka kişinin ise diz çöktüğü sırada önce karnına tekme atarken, ardından da ensesine dirsek atarak yere yatırırken çekilen anlar yer alıyor.

        Olaya ilişkin sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar polisin müdahalesini eleştirdi. Görüntüleri paylaşan "Lowkey" takma adını kullanan şarkıcı Kareem Dennis, "Polis, Manchester Havalimanı'nda iki Müslüman'a annelerinin önünde saldırıyor." ifadesini kullandı.

        Yaşananlara ilişkin detayları X hesabından paylaşan gazeteci Alex Tiffin, "Asyalı bir adam elleri yanda ve yerde yüzükoyun yatarken bir polisin elektroşok silahı kullanıp, bu kişinin yüzünü tekmeleyip başına basmasının bir anlamı yok. İkinci adam ise tamamen işbirliği içinde ancak yere fırlatılırken yumruk atılıyor ve ensesine dirsekle vuruluyor. Manchester Polisi ve Britanya Ulaştırma Polisinin cevaplaması gereken ciddi sorular var." dedi.

        Tiffin, üst araması sırasında polisin saldırgan olduğu iddia edilen kişilerin annesini ittiğini, olayın bunun üzerine başladığını da öne sürdü.

        Manchester Üniversitesi Rektörü Nazir Afzal ise sosyal medya paylaşımında, "Resmin tamamını görmek gerek ancak hiçbir şey elleri yanda yüzükoyun yerde yatan silahsız bir kişinin yüzüne tekme atılmasını, başına basılmasını ve elektroşok verilmesini haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

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        #İngiltere
        #polis
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