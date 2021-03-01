İngiltere'de Prens Philip, başka bir hastaneye nakledildi

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Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, "Edinburgh Dükü, bugün Kral 7. Edward Hastanesinden St Bartholomew's Hastanesine nakledildi. Doktorlar, enfeksiyon tedavisine burada devam edecek." ifadesine yer verildi.

Doktorların, Prens Philip'in önceden var olan kalp rahatsızlığına ilişkin testler yapacağı da belirtilen açıklamada, Dük'ün tedaviye yanıt verdiği ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalmasının beklendiği aktarıldı.

İngiliz basını, kaldığı Windsor Kalesi'nden Kral 7. Edward Hastanesine arabayla giden Prens Philip'in yeni hastaneye ambulansla götürüldüğünü yazdı.

- 2 haftadır tedavi görüyor

Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti.

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı duyurulmuştu.