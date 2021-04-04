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İngiltere'de 'protesto hakkını kısıtlayacak' yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenlendi

İngiltere'de, güvenlik güçlerinin yetkilerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısını protesto edenler Cumartesi günü 25 il ve ilçede gösteri düzenledi. Tasarıyı eleştirenler, yeni düzenlemeyle protesto hakkının sınırlandırılacağını savunuyor ve düzenlemelerin 'otoriter sisteme doğru atılan bir adım' olduğunu söylüyor.

İngiltere'de 'protesto hakkını kısıtlayacak' yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenlendi
BBC TÜRKÇE
- PA Media

İngiltere'de, güvenlik güçlerinin yetkilerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısını protesto edenler Cumartesi günü 25 il ve ilçede gösteri düzenledi. Tasarıyı eleştirenler, yeni düzenlemeyle protesto hakkının sınırlandırılacağını savunuyor ve düzenlemelerin 'otoriter sisteme doğru atılan bir adım' olduğunu söylüyor.

Gösteriler 'Kill the bill' (Yasayı öldür) çağrısıyla düzenlendi. Londra'da öğle saatlerinde toplanmaya başlayan binlerce kişi "Yasayı öldür" ve "İngiltere masum değil" sloganları attı.

Londra'nın merkezindeki gösterilere polis müdahalesi üzerine çıkan olaylarda en az bir polisin yaralandığı bildirildi.

Mart ayı sonunda Bristol'da tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde polis Covid-19 yasakları nedeniyle sert müdahalede bulunmuş protestocularla güvenlik güçleri çatışmıştı. İngiltere'de bu ay itibariyle önlemler hafifletildi ve protestolar yeniden yasal hale geldi.

- EPA

Londra'daki gösteride konuşan muhalif İşçi Partisi milletvekili Bell Ribeiro-Addy, yasa tasarısının 'hükümetin otoriter tutumunun bir parçası' olduğunu söyledi ve "Yoğun mücadelelerle kazanılmış demokratik haklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar, onları durdurmalıyız" dedi. Konuşmacılar arasında İşçi Partisi millet vekillerinden Jeremy Corbyn de vardı.

Corbyn, yasa tasarısını 'çok tehlikeli ve riskli' olarak tanımladı ve "Eğer protesto etmezsek değişim gelmeyecek" dedi.

Corbyn, Cuma günü yayımladığı Twitter videosunda da protesto hakkıyla ilgili şunları söylemişti:

"Protesto hakkı değerlidir. Protesto hareketleri, 8 saatlik çalışma hakkı, kadınların oy hakkı, eşit maaş hakkı gibi tarih yazdı. Kanıksanan bu haklar protestolarla kazanıldı. Bu haklar bize zengin ve güçlüler tarafından verilmedi, bu hakları biz aldık."

- EPA
Jeremy Corbyn

Yasa tasarısı ne öneriyor?

Yasa, İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ın Mart ayı başında akşam saatlerinde evine yürürken kaçırılarak öldürülmesinin ardından kadına karşı şiddeti protesto etmek için toplanan kalabalığa polisin sert müdahalesi sonrası gündeme geldi.

Tartışmaların ardından hükümet kolluk kuvvetleriyle ilgili kapsamlı bir yasa hazırladı. Bu yasa içerisinde polisin kalabalık toplantı, gösteri ve eylemlerle ilgili yetkilerini somutlaştıran bazı düzenlemeler yer alıyor.

Halihazırda geçerli olan düzenlemelere göre, polisin bir protesto eyleminin "kamusal alanda ciddi kargaşa, mallara ciddi hasar veya toplumsal yaşamda ciddi bir kesinti" yaratabileceğini ortaya koyması halinde kısıtlayıcı birtakım önlemler almasına izin veriliyor.

Getirilmesi planlanan yeni düzenlemelerle, polisin belli bir alanda gerçekleştirilen sabit eylemler için daha fazla koşul ortaya koyabilmesinin önü açılıyor.

Tasarıyla polise eyleme başlama ve bitme saatine karar verme, gürültü sınırlaması getirme ve tek kişilik eylemlere bile söz konusu kuralları uygulama yetkileri veriliyor.

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