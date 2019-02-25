İngiltere'de regl ve aile içi şiddet ilkokul müfredatına girdi

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İngiltere'deki ilkokullarda aile içi şiddet, regl ve internet güvenliği gibi konular müfredata dahil edildi. Yeni müfredat, gelecek yıldan itibaren uygulamaya konacak.
Cinsel ilişki ve LGBT birey olmak gibi konular ise orta okul müfredatına alındı.
Eğitim Bakanlığı'nın regl ile ilgili kararınında 14 yaşındayken endometriozis teşhisi konulan Alice Smith adlı 23 yaşındaki bir kadının çabaları etkili oldu.
Endometriozisin dünya genelinde en az her 10 kadından birinde görüldüğü tahmin ediliyor.
Endometrioziste vücüdun başka bölgelerinde, rahimdekine benzer hücreler ortaya çıkıyor. Hastalık, kronik ağrılar, halsizlik, bağırsak ve mesane sorunlarına neden oluyor ve kısırlığın ana nedenlerinden biri olarak gösterilior.
12 yaşından beri şiddetli sancılarla yaşadığını belirten şimdi kız-erkek tüm ilkokul çocuklarının bu hastalığın adını duyacaklarını, âdet görmeyle ilgili bilimsel gerçekleri öğreneceklerini söylüyor.
İngiltere'de seks eğitimi 2017'den beri zorunlu. Ancak bu derslerde neler öğretilmesi gerektiği konusunda bir süredir halkın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınıyordu.
Regl dersleri ilkokulda öğretilecek. Cinsel ilişkiyle ilgili dersler ise ortaokulda başlayacak.
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