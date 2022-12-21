İngiltere'de, resmi e-postalara göre sığınmacılar, göçmen merkezlerinde yasa dışı olarak alıkonuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

İngiltere'de, resmi e-postalara göre sığınmacılar, göçmen merkezlerinde yasa dışı olarak alıkonuldu

İngiltere’de yüzlerce göçmen, BBC’nin elde ettiği İçişleri Bakanlığı e-postalarına göre, göçmen geri gönderme merkezlerinde yasadışı bir şekilde alıkonuldu.

İngiltere'de, resmi e-postalara göre sığınmacılar, göçmen merkezlerinde yasa dışı olarak alıkonuldu
BBC TÜRKÇE

İngiltere’de yüzlerce göçmen, BBC’nin elde ettiği İçişleri Bakanlığı e-postalarına göre, göçmen geri gönderme merkezlerinde yasadışı bir şekilde alıkonuldu.

Bir e-postada Dover yakınlarındaki Manston kasabasında kurulan bir merkezde haddinden fazla insanın tutulduğu belirtildi.

Söz konusu e-postada gözaltıların “artık yasal olmadığı” vurgulanırken, “İnsanları olabilen en kısa sürede otellere yerleştirmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, örneğine rastlanmamış şekilde artan göçmen teknelerinin, iltica sistemi üzerinde “çok büyük bir baskı” uyguladığı kaydedildi.

Bakanlık, “insanların olabildiğince hızlı bir biçimde otellere ya da diğer konaklama yerlerine götürülmesine çalışıldığını ” ifade etti.

E-postalar İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Manston’a gerçekleştirdiği ziyaretten bir gün sonra, yani 4 Kasım’da gönderildi.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında elde edilen e-postalara göre, İçişleri Bakanlığı yetkilileri endişelerden haberdar edildi.

Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, e-postalarla İçişleri Bakanlığı’nın yasaları nasıl çiğnediğinin ve planlama başarısızlıkların bu durumu nasıl ortaya çıkardığının görüldüğünü söyledi.

Cooper, Braverman yönetimi altında İçişleri Bakanlığı sistemin kontrolünü kaybettiğini savundu.

KentPA Media

Ekim ayında yaklaşık 4 bin kişinin Manston’da çadırlarda tutulduğu ve bunun da aşırı kalabalığa ve hastalıklara neden olduğu ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı e-postalara göre ise Kasım ayının başında 450-500 civarında sığınmacı, Manston’daki aşırı kalabalık nedeniyle göçmen geri gönderme merkezlerine nakledildi.

Bir e-postada, beş günlük yasal sürenin dolması gerekçesiyle insanları daha fazla tutmanın yasal olmadığı belirtildi:

“Çoğu birkaç haftadır orada. Onları olabildiğince çabuk otellere nakletmemiz gerekiyor.”

Manston merkezi, küçük botlarla İngiltere’ye gelen göçmenlerin işlemlerinin hızlıca yapılabilmesi amacıyla inşa edildi.

Ancak merkezi denetleyen müfettişler, sığınmacıların burada kötü koşullar altında uzun süreler tutulduğuna dair endişelerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı bugün Lordlar Kamarası’ndaki bir komisyonun konuya ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Manston’daki merkezde 24 gün boyunca tutulan bir sığınmacı, 27 Ekim’de kötü koşulları barışçıl bir şekilde protesto ettiklerini ancak daha sonra bir yetkilinin saldırısına uğradığını iddia etti. Kent Polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

BBC, merkezdeki görevliler tarafından çekilmiş ve yüzü kanlar içinde, burnu şişmiş bir kişinin fotoğraflarına ulaştı.

Bu sığınmacı, bir yetkilinin diziyle yüzüne vurduğunu ve burnunun kırıldığını, bilincinin kapandığını söyledi.

göçmen BBC
Manston personeli tarafından çekilen fotoğraflarda, saldırıya uğrayan sığınmacının yüzü ve elleri kan içinde görünüyor.

BBC, söz konusu sığınmacının iddialarını doğrulayan ve olayın görgü tanığı olduklarını söyleyen beş başka sığınmacıyla konuştu.

İçişleri Bakanlığı, bu iddiaların kendi bilgileriyle çeliştiğini savundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

California’daki 6,4 büyüklüğünde depremde iki kişi hayatını kaybetti
BBC California’daki 6,4 büyüklüğünde depremde iki kişi ...
Elon Musk, Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini duyurdu
BBC Elon Musk, Twitter CEO’luğu görevinden istifa ...
En uzun gece: Kış gündönümü tarih boyunca neden ve nasıl kutlandı?
BBC En uzun gece: Kış gündönümü tarih boyunca neden ve ...
Peru'daki siyasi kriz nedeniyle Machu Picchu'da mahsur kalan turistler tahliye edildi
BBC Peru'daki siyasi kriz nedeniyle Machu Picchu'da ...
NASA'nın keşif aracı Perseverance, Mars'ta kaya örnekleri toplamaya başlıyor
BBC NASA'nın keşif aracı Perseverance, Mars'ta kaya ...
97 yaşındaki eski Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası: '10 binden fazla kişinin öldürülmesinde rol oynadı'
BBC 97 yaşındaki eski Nazi toplama kampı sekreterine 2 ...
Robert De Niro'nun Noel hediyelerini çalmak istedi, suçüstü yakalandı
BBC Robert De Niro'nun Noel hediyelerini çalmak istedi, ...
Etiyopya'da iç savaşın bedelini ödeyen çocuklar: Adı 'Zengin' ama kilosu normalin yarısı
BBC Etiyopya'da iç savaşın bedelini ödeyen çocuklar: Adı ...
Kongre baskınını soruşturan komisyon, Trump'ı cezai koğuşturma için Adalet Bakanlığı'na sevk etti
BBC Kongre baskınını soruşturan komisyon, Trump'ı cezai ...
Putin ve Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi; Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmasını güçlendireceğini duyurdu
BBC Putin ve Lukaşenko, Minsk'te bir araya geldi; ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.