DHA

İngiltere´de son 24 saatte 21 bin 242 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 189 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 810 bin 467´ye, toplam can kaybı ise 44 bin 347´ye ulaştı.