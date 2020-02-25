İngiltere'de TAK ve HPG de yasaklı örgütler listesine giriyor

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İngiltere İçişleri Bakanlığı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) ve Halk Savunma Güçleri'ni (HPG) "PKK'nın farklı isimleri" olarak kabul edip, yasaklı örgütler listesine dahil etmeye karar verdi. Bakanlık, parlamentoya sunduğu teklifte iki aşırı sağcı örgütü de listeye ekledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamada, kararın, polis ve diğer güvenlik kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Yasaklı Örgütler Değerlendirme Grubu'nun toplantısında alındığı açıklandı.

Basın açıklamasında "PKK uzun süredir teröre bulaşmış bir örgüt olarak değerlendiliyor ve bu teklif bireylerin bu örgütün faaliyetlerine mücadeleyi boşa çıkarma girişimlerini önleyecek" denildi.

Teklifle, Sonnenkrieg Division (SKD) adlı aşırı sağcı örgüt de yasaklanıyor.

System Resistance Network adlı grubun da daha önce yasaklanan National Action (Ulusal Hareket) adlı örgütün farklı bir versiyonu olduğu vurgulanıyor.

10 yıla kadar hapis cezası

İngiltere'de listedeki yasaklı örgütlere üye olmak ya da bu örgütlere destek vermek 10 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

İçişleri Bakanı Piri Patel, "Buradaki ve Almanya'daki son saldırılar, şiddet yanlısı aşırı görüşlerin oluşturduğu tehdidin altını çizdi" dedi.

Patel, "Bu örgütlerin yasaklanması, nefret dolu söylemlerini yaymalarını çok daha zor bir hale getirecek" diye konuştu.

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