İngiltere'de 'Tecavüz suçlarını babam işledi' diyen mahkum için babanın mezarı açılacak

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İngiltere'de, iki tecavüz suçundan 23 yıl hapis cezası alan Eric McKenna adlı bir mahkumun babasının mezarı açılacak. DNA eşleşmesi sonucu cezalandırılan Eric McKenna, bu suçları kendisinin değil babasının işlediğini iddia ediyor.
60 yaşındaki Eric McKenna geçen yıl Mart ayında, 1980'li yıllarda Newcastle ve Gateshead'de iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hapse atıldı.
Tartıştığı komşusunun çiçek saksılarına idrarını yapması nedeniyle, McKenna'nın DNA örneği, polis kararı sonrası alınmış ve örnekler tecavüz vakalarıyla ilişkilendirilmişti.
McKenna ise hep suçsuz olduğunu savundu.
Ailesi de tecavüzcünün Eric McKenna değil, 1993'te ölen babası Thomas McKenna olduğunu öne sürdü.
McKenna ailesi Anglikan Kilisesi'nden, Newcastle'ın Elswick bölgesindeki St John's Mezarlığı'na gömülü olan baba Thomas McKenna'nın mezarının açılması için izin aldı.
Kiliseden yapılan açıklamada "Anglikan Kilisesi, sadece istisnai koşullarda mezarların açılmasına izin veriyor. Bu vakada, mezarın açılmasına izin verilmesi asla merhuma yapılan suçlamaya destek anlamına gelmiyor. İzin, DNA analizinin bu meseleyi nihai olarak sonuca ulaştırması amacıyla verildi." denildi.
Geçen yıl verilen mahkumiyet kararından sonra Northumbria Polisi'nden Dedektif Mick Wilson "McKenna işlediği suçlardan ceza almayacağını düşündü. Ancak komşusuyla yaşadığı tartışma ve bir anlık aptallığı 23 yıl hapis cezası almasıyla sonuçlandı" demişti.
Savcılık, iki tecavüz vakasında da olay yerinden alınan DNA örneklerinin Eric McKenna'ya ait olmama ihtimalinin "milyarda bir" olduğunu söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.