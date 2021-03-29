Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolİngiltere
ABONE OL

İngiltere'de transfer hareketliliği

İngiltere Premier Lig´de takımların gelecek sezon için transfer hazırlıkları devam ediyor. Chelsea, Haaland için Dortmund´a Werner'i önerecek. Arsenal, Odegaard´ı takımda tutamazsa ilk hedef Fekir...

İngiltere'de transfer hareketliliği
DHA

Premier Lig´de teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdıktan sonra Thomas Tuchel´i takımın başına geçiren Chelsea, yeni teknik direktörüyle ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Alman teknik adamla çıkış yakalayan Maviler´de gelecek sezonun transfer çalışmaları için de adımlar atılmaya başladı. İngiliz ekibi, geçen sezon kadroya dahil edilen ancak beklenen patlamayı yapamadan Timo Werner´in yerine forvet transferi yapmak istiyor. Chelsea´de forvet mevkisi için ismi geçen futbolcular ise Erling Haaland ve Romelu Lukaku.

Dortmund´da gösterdiği performansla adı Avrupa devleriyle anılan Haaland için Chelsea´nin takas formülünü devreye sokması bekleniyor. Norveçli golcünün transferinde kulübüne Alman forvet Timo Werner´in de yer aldığı bir takas paketi önerilecek. Werner´in yanı sıra bonservis bedeli de ödenecek. Chelsea ile adı anılan diğer bir isim ise Inter ve Belçika Milli Takımı´nın yıldızı Romelu Lukaku. Inter´in Lukaku için gelecek teklifleri dinleyeceği ve ardından golcü oyuncuyla ilgili kararını vereceği belirtildi.

ARSENAL, ODEGAARD´I TAKIMDA TUTAMAZSA İLK HEDEF FEKİR

Premier Lig´in diğer bir temsilcisi Arsenal ise şampiyonluk ve Avrupa yarışından erken kopmuştu. Kırmızı-beyazlı ekipte devre arasında Real Madrid´den kiralık olarak kadroya dahil edilen Martin Odegaard´ın takımda kalması isteniyor. Real Madrid´in transfer konusunda tavrı henüz netlik kazanmamışken, Arsenal alternatif isimleri gündemine aldı. Topçular, Odegaard´ın transfer edilememesi halinde yerini yine LaLiga´dan doldurmayı planlıyor. Gündemdeki isim ise Real Betis forması giyen Nabil Fekir. Fransız futbolcu sezon başında 19.8 milyon Euro bonservisle Fransa Ligue 1 devi Lyon´dan Betis´e transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekipte ligde 25 maçta görev alan Fekir; 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İstikrarıyla dikkat çeken Fransız orta saha, ligde sadece 3 maç kaçırdı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte Ozan Tufan gerçeği - Milli Takım haberleri
FUTBOLOzan Tufan gerçeği
Dünyanın en iyi ligleri sıralandı! Süper Lig...
FUTBOLSüper Lig'e kötü haber
Hakan Çalhanoğlu'nda canlı yayında "Galatasaray'a gel" sözleri - GS haberleri
FUTBOLCanlı yayında Galatasaray...
Abdullah Avcı, deplasmanda yüzleri güldürüyor
FUTBOLAvcı, deplasmanda yüzleri güldürüyor
Fenerbahçe'de Perotti düz koşu yaptı
FUTBOLPerotti düz koşu yaptı
Altyapı oyuncusuna en çok şans veren takım Bursaspor
FUTBOLAltyapısına en çok Bursaspor şans verdi
Martin Linnes'in eşi açıkladı: Haaland ve Türkiye sözleri...
FUTBOLHaaland ve Türkiye açıklaması!
Göztepeli futbolcu Peter Zulj: Süper Lig çok kaliteli
FUTBOL"Süper Lig çok kaliteli"
Bursaspor kadro değerini üçe katladı
FUTBOLKadro değerini üçe katladı
Türkiye ile Letonya 7. randevuda
FUTBOLTürkiye ile Letonya 7. randevuda