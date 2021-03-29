DHA

Premier Lig´de teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdıktan sonra Thomas Tuchel´i takımın başına geçiren Chelsea, yeni teknik direktörüyle ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Alman teknik adamla çıkış yakalayan Maviler´de gelecek sezonun transfer çalışmaları için de adımlar atılmaya başladı. İngiliz ekibi, geçen sezon kadroya dahil edilen ancak beklenen patlamayı yapamadan Timo Werner´in yerine forvet transferi yapmak istiyor. Chelsea´de forvet mevkisi için ismi geçen futbolcular ise Erling Haaland ve Romelu Lukaku.

Dortmund´da gösterdiği performansla adı Avrupa devleriyle anılan Haaland için Chelsea´nin takas formülünü devreye sokması bekleniyor. Norveçli golcünün transferinde kulübüne Alman forvet Timo Werner´in de yer aldığı bir takas paketi önerilecek. Werner´in yanı sıra bonservis bedeli de ödenecek. Chelsea ile adı anılan diğer bir isim ise Inter ve Belçika Milli Takımı´nın yıldızı Romelu Lukaku. Inter´in Lukaku için gelecek teklifleri dinleyeceği ve ardından golcü oyuncuyla ilgili kararını vereceği belirtildi.

ARSENAL, ODEGAARD´I TAKIMDA TUTAMAZSA İLK HEDEF FEKİR

Premier Lig´in diğer bir temsilcisi Arsenal ise şampiyonluk ve Avrupa yarışından erken kopmuştu. Kırmızı-beyazlı ekipte devre arasında Real Madrid´den kiralık olarak kadroya dahil edilen Martin Odegaard´ın takımda kalması isteniyor. Real Madrid´in transfer konusunda tavrı henüz netlik kazanmamışken, Arsenal alternatif isimleri gündemine aldı. Topçular, Odegaard´ın transfer edilememesi halinde yerini yine LaLiga´dan doldurmayı planlıyor. Gündemdeki isim ise Real Betis forması giyen Nabil Fekir. Fransız futbolcu sezon başında 19.8 milyon Euro bonservisle Fransa Ligue 1 devi Lyon´dan Betis´e transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekipte ligde 25 maçta görev alan Fekir; 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İstikrarıyla dikkat çeken Fransız orta saha, ligde sadece 3 maç kaçırdı.