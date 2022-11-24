İngiltere'de tren yolu çalışanları greve gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İngiltere'de tren yolu çalışanlarının grev kararı hükümeti endişelendiriyor

İngiltere'de tren yolu çalışanlarının 8 gün genel greve gidecek olması, Rishi Sunak hükümetini endişelendirdi. Ulaştırma Bakanı, ekonomik şartlar nedeniyle çalışanların maaşının enflasyon oranında artamayacağını bildirdi.

İngiltere'de tren yolu çalışanlarının grev kararı hükümeti endişelendiriyor
İngiltere'de tren yolu çalışanları greve gidiyor
0:00 / 0:00
AA

İngiliz hükümeti, gelecek ay toplu greve gitmeyi planlayan tren yolu çalışanlarıyla işverenler arasındaki anlaşmazlığın gereğinden uzun sürdüğünü belirtti.

İngiltere'de tren yolu çalışanlarının, gelecek ay ve ocak ayının ilk haftasında toplam 8 gün boyunca greve gitmeyi planlaması İngiliz hükümetini endişelendiriyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, konuya ilişkin İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, tren yolu çalışanlarıyla yaşanan ücret artışı konusundaki anlaşmazlığın gereğinden fazla uzadığını, çalışanların ücretlerinin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasının ekonomik şartlar nedeniyle mümkün olmadığını söyledi.

İşçi sendikalarına şirketlerle anlaşmaları konusunda yardımcı olmayı kabul eden Bakan Harper, "Bu süreçte, iki tarafı bir anlaşmaya varmaya teşvik etmek, aynı zamanda serbest bir bilgi akışı sağlayarak sürecin olabildiğince hızlı ilerlemesini temin etmek gibi bir rolüm olduğunu kabul ediyorum." diye konuştu.

İngiltere'de hali hazırda yaklaşık 40 bin tren yolu çalışanı 13-14 Aralık, 16-17 Aralık, 3-4 Ocak ve 6-7 Ocak tarihlerinde her biri 48 saat olmak üzere 4 kez toplu greve gitmeyi planlıyor.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile son 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Fotoğraf: AA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin, Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor
DÜNYA Çin, Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kuracak
Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik
DÜNYA Rusya: Ukrayna'ya saldırı düzenledik
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya başbakanına tebrik
İngiltere'ye göç rekoru: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
DÜNYA İngiltere'ye göç rekoru
İtalya Başbakanı Meloni'den AB Komisyonu'na çağrı
DÜNYA Meloni'den AB Komisyonu'na çağrı
İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü
DÜNYA Kraliyet, Kennedy ailesini de ikiye böldü
Lavrov'dan AP'nin Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki
DÜNYA Rusya'nın "terörü destekleyen ülke" olarak ...
Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi Flake ve Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
DÜNYA Bakan Akar'ın diplomasi trafiği
Fransa, barbarlık olarak görülen boğa güreşlerinin yasaklıyor mu?
DÜNYA Fransa, boğa güreşlerini yasaklıyor mu?
Bakan Çavuşoğlu, Finli mevkidaşı ile görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, Finli mevkidaşı ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.