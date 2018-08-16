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İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında 'zorluk yaşlanıyor'

İngiliz I gazetesi, Türk Lirası'nın Sterlin karşısında değer kaybetmesi ardından İngiltere'de Türk Lirası satışında büyük artış kaydedildiğini, satış talebine yetişmede zorluk yaşandığını yazdı.

16.08.2018 - 11:04 | Güncelleme:
- Getty Images

İngiliz I gazetesi, Türk Lirası'nın Sterlin karşısında değer kaybetmesi ardından İngiltere'de Türk Lirası satışında büyük artış kaydedildiğini, satış talebine yetişmede zorluk yaşandığını yazdı.

Gazete, Türk Lirası satın alanların Sterlin'in yükselen değerinden faydalanmak isteyen İngiliz tatilciler olduğunu belirtti.

Habere göre İngiliz Posta Merkezi, bazı şubelerinde yoğun Türk Lirası talebine yetişmekte zorlandığını belirterek özür diledi.

Gazete, Posta Merkezi'nden bir sözcünün şu açıklamasını aktardı:

"Şu anda tüm Posta Merkezi ağlarında yoğun bir şekilde Türk Lirası tedarikini sağlıyoruz. Bununla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir talep nedeniyle az sayıdaki şubemizin stokları azalıyor.

"Önümüzdeki 24 ila 36 saat arasında, kısıtlı stoku bulunan bu şubelerimizin stoklarını yenilemeyi umuyoruz. Eğer kur satın alırken gecikme yaşayan müşterimiz varsa kendilerinden özür dileriz."

- Getty Images

Gazete, Thomas Cook şirketinin döviz alım-satım biriminin de Türk Lirası stokunun tükenmekte olduğunu yazıyor.

Thomas Cook, 2018'de İngiltere'den yapılan Türkiye tatil rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 63 arttığını aktarıyor.

Şirketin açıklamasına göre, Antalya havaalanının yoğunluğu halihazırda, Thomas Cook müşterilerinin en fazla kullandığı İspanya'nın Palma de Mallorca havaalanın yoğunluğunu geçmiş durumda.

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