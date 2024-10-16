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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere'de yıllık enflasyon hedeflenen seviyenin altında - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde hedeflenen yüzde 2 seviyesinin altında gerçekleşti

        İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile yaklaşık 3,5 yılın ardından ilk kez hedeflenen yüzde 2 seviyesinin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:44 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:44
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        İngiltere'de yıllık enflasyon hedeflenen seviyenin altında
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        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, TÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi. Beklenti, enflasyonun eylülde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi. İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta ise 2,2 olarak ölçülmüştü.

        Böylece yıllık enflasyon eylülde 3,5 yılın ardından ilk kez İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin altında ölçüldü ve Nisan 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

        Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,2 oldu. Çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 3,6 olarak açıklanmıştı.

        BoE'nin para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise eylülde yıllık bazda yüzde 4,9 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu ağustosta yüzde 5,6 ölçülmüştü.

        ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, TÜFE'nin üç yıldan uzun süre sonra ilk kez en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, "Düşük uçak bileti fiyatları ve benzin fiyatları bu gerilemede en etkili faktörler oldu. Öte yandan, bu düşüş gıda ve içecek fiyatlarındaki artışla dengelendi. Eylülde ham petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak, ham madde fiyatlarında da düşüş gözlemledik." ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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