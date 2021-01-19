İngiltere'de yöneticiye personelin ruh halini bildiren bileklik geliştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

İngiltere'de yöneticiye personelin ruh halini bildiren bileklik geliştirildi

İngiltere'de geliştirilen Moodbeam adlı bu cihaz, yöneticilerin çalışanların ruh hallerini görebilmelerini sağlıyor. Mobil uygulama ve web ara yüzüne bağlanan bu cihazda biri sarı diğeri mavi iki düğme bulunuyor. Yöneticinize sarı düğmeye basarsanız mutlu, mavi düğmeye basarsanız da üzgün olduğunuz mesajınızı gönderiyorsunuz.

İngiltere'de yöneticiye personelin ruh halini bildiren bileklik geliştirildi
BBC TÜRKÇE
- Moodbeam

İlk bakışta bu silikon bileklik, egzersiz yaparken nabzı gösteren saatlere benziyor.

Ama fiziksel değil duygusal sağlık için İngiltere'de geliştirilen Moodbeam adlı bu cihaz, yöneticilerin çalışanların ruh hallerini görebilmelerini sağlıyor.

Mobil uygulama ve web ara yüzüne bağlanan bu cihazda biri sarı diğeri mavi iki düğme bulunuyor.

Yöneticinize sarı düğmeye basarsanız mutlu, mavi düğmeye basarsanız da üzgün olduğunuz mesajınızı gönderiyorsunuz.

Sistem, koronavirüs salgınında evden çalışan personelin ruh sağlığını izlemek isteyen şirketlerin kullanımı için geliştirildi.

Yöneticiler, önlerindeki panelde internet üzerinden tüm hafta boyunca çalışanların ruh halini görebiliyor.

Pandemi depresyon ve anksiyeteyi artırdı

Sistemde ruh halini bildiren personelin kimliği görülebiliyor. Ama bu bilekliğin kullanıldığı işletmelerde çalışanlara bunu takma zorunluluğu getirilmiyor.

Moodbeam'in kurucularından Christina Colmer McHugh, sistemin bir boşluğu dolduracağını belirterek "İşletmeler, artık fiziksel olarak çalışanların ruh halini göremiyor. Ama bu sistemle bir yönetici, telefonunu kaldırmadan 500 kişiye birden 'İyi misiniz?' diye sorabiliyor" diyor.

McHugh, Moodbeam fikrini okulda sorunlar yaşayan kızıyla ilişkisinden esinlenerek geliştirdiğini belirterek, çocuğunun kendisine nasıl hissettiğini bildirecek bir yol bulmak istediğini anlatıyor.

- Christina Colmer McHugh

Çocukların özellikle de ergenlik yaşındaki çocukların bir düğmeye basarak ebeveynlerine nasıl hissettiklerini söyleme fikrine karşı çıkacaklarını düşündüklerini belirten Christina Colmer McHugh, şöyle devam ediyor:

"Çalışanlar patronlarına nasıl hissettiklerini bu yolla söyleme fikrine nasıl bakar diye düşündük ve çoğunun buna olumlu baktığını gördük. Yaptığımız denemelerden sonra kimliklerin gizli kalması yerine açık olmasına karar verdik. Çünkü insanlar kimliklerinin belli olmasını istiyor" dedi.

İngiltere merkezli Brave Mind adlı yardım kuruluşu, Moodbeam'i kullanan iş yerlerinden biri.

Kurumun yöneticilerinden Paddy Burtt, "Ekip üyelerimizden biri rahatsız bir yerdeydi. Üzerindeki iş yükünü kaldırmakta zorlanıyordu ve düş kırıklığı içindeydi. Normalde bunu gelip bize söylemeyecek, bizim de bundan haberimiz olmayacaktı" dedi.

- Getty Images

'Çalışanların akıl sağlığı dünya genelinde önemli bir kaygı kaynağı'

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, pandemiden önce depresyon ve anksiyete kaynaklı verimlilik kaybı küresel ekonomiye yılda 1 trilyon dolara mal oluyordu. İş yerlerinde, çalışanların akıl sağlığı dünya genelinde önemli bir kaygı kaynağı.

Covid-19 salgınında uygulanan karantina önlemleri ve evden çalışma koşullarının durumu daha da kötüleştirdiği tahmin ediliyor.

İnsan Kaynakları yazılım şirketi Employment Hero tarafından yapılan bir araştırma, İngiltere'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışanların dörtte birinin, pandemi sırasında daha fazla akıl sağlığı desteği istediğine işaret ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid aşısı: Brezilya'dan Oxford/AstraZeneca ve Sinovac'a acil kullanım onayı
BBCCovid aşısı: Brezilya'dan Oxford/AstraZeneca ve ...
Covid: Havayolu şirketlerine ayakta kalabilmeleri için 80 milyar dolarlık ek yardım gerekiyor
BBCCovid: Havayolu şirketlerine ayakta kalabilmeleri ...
Fransa'da 'güvenlik yasası' karşıtları yine sokakta: 75 kişi gözaltına alındı
BBCFransa'da 'güvenlik yasası' karşıtları yine sokakta: ...
İngiltere'de hükümet, Haziran sonuna kadar tüm yetişkinlere koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor
BBCİngiltere'de hükümet, Haziran sonuna kadar tüm ...
Villarejo: İspanyol devletinin 'derin görevlisinin' yükselişi ve düşüşü
BBCVillarejo: İspanyol devletinin 'derin görevlisinin' ...
Biden'ın yemin töreni: 50 ABD eyaletinin tümü olası silahlı gösterilere karşı alarmda
BBCBiden'ın yemin töreni: 50 ABD eyaletinin tümü olası ...
Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi
BBCTrump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 ...
Covid-19 aşısı: 1,3 milyar nüfuslu Hindistan, dünyanın en büyük aşı programını başlattı
BBCCovid-19 aşısı: 1,3 milyar nüfuslu Hindistan, ...
Dünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' istenmesini tavsiye etmiyoruz
BBCDünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' ...
ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak
BBCABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve ...