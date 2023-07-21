İngiltere'deki ara seçimlerde Başbakan Rishi Sunak'a darbe İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, 3 bölgede yapılan ara seçimlerde bir darbe daha aldı. Seçimlerde 2 bölgeyi İşçi Partisi alırken, eski başbakan Boris Johnson'ın koltuğu az farkla kazanıldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ile Liberal Demokratlar 3 bölgede yapılan özel ara seçimlerde oyunu artırdı. Muhafazakarlar ise eski Başbakan Boris Johnson'ın bölgesi Uxbridge ve South Ruislip'te az farkla elde ettiği zaferle umutlandı. Muhafazakarlar bölgeyi yalnızca 495 oy farkla kazandı.

İNGİLTERE PARLAMENTOSU'NUN EN GENÇ ÜYESİ

BBC'nin haberine göre İşçi Partili Aday Keir Mather bir önceki seçimde Muhafazakâr Parti lehine oluşan 20 bin 317 oyluk farkı kapatıp öne geçerek tarihin en büyük geri dönüşüne imza attı.

25 yaşındaki Keir Mather, aynı zamanda şu andaki İngiltere Parlamentosu’nun en genç üyesi olmaya hak kazandı.

GENEL SEÇİM ÖNCESİ BÜYÜK RİSK

Her ne kadar seçimler belirli bölgede bir ara seçim olsa da bu düzeydeki yenilgiler, Muhafazakar Parti için genel seçimler öncesi büyük risk anlamına geliyor.

Muhafazakarlar Avam Kamarası'nda hala büyük bir çoğunluğa sahip olduğundan, yenilgiler hükümet değişikliği anlamına gelmiyor. Ancak kamuoyu yoklamaları, İşçi Partisi'ne ülke çapında 2010'dan beri iktidarda olan Muhafazakarlar karşısında öne geçtiğini ortaya koyuyor. Perşembe günkü sonuçlar, genel seçimlerde tekrarlanırsa, İşçi Partisi muhtemelen büyük bir genel çoğunluğa sahip olacak.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.