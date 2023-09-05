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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere'den 4,5 milyon turist gelmesi bekleniyor - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere'den 4,5 milyon turist gelmesi bekleniyor

        Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında önceki yıllara göre yüzde 20'lik artış olduğunu belirterek, "​​​​​Bu yıl 4,5 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi öngörülüyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 18:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:14
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        Hedef 4,5 milyon turist
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        Morris, beraberindeki heyetle Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akbıyık, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında Muğla'nın yöresel lezzetleriyle de turistlere fazla seçenek sunduğunu söyledi.

        Muğla'ya gelen yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 43-46'sını İngilizlerin oluşturduğuna dikkati çeken Akbıyık, "Geçmişte iki ülkenin çok önemli ticari ilişkileri var. İngiltere en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında önemli yere sahip." dedi.

        "İNGİLİZ TURİSTLERİN YÜZDE 99'U ÇOK MEMNUN OLARAK ÜLKESİNE DÖNDÜ"

        Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Morris de ülkeye gelen İngilizlerin büyük bölümünün Muğla'yı tercih ettiğine dikkati çekerek, turizm, ticaret ve güvenliğin bunda etkili olduğunu vurguladı.

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        Muğla'da ticaret alanında ne gibi işbirlikleri yapabileceklerini görüşmek için geldiklerini aktaran Morris, şunları kaydetti:

        "İngiliz turistler gözünde Muğla çok önemli bir yerde. Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında önceki yıllara göre yüzde 20'lik artış söz konusu. Bu yıl 4,5 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi öngörülüyor. Geçen yıl 3,8 milyon turist Türkiye'ye geldi. Bunun yaklaşık yarısı ise Muğla'yı ziyaret etti. Türkiye ve Muğla'ya gelen İngiliz turistlerin yüzde 99'u çok memnun olarak ülkelerine döndü."

        Ziyarette, İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta da yer aldı.

        Ziyaret sonunda Akbıyık, Morris'e yöreye özgü hediyeler verdi.

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        #İngiltere turist
        #haberler
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