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İngiltere, Belarus Genelkurmay Başkanı dahil birçok kişi ve kuruma yaptırım kararı aldı

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Belarus'un Rusya'nın yanında bulunması ve işgal girişimini kolaylaştırması rolü nedeniyle Belaruslu kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı aldı.

İngiltere'den Belarus'a yaptırım kararı
İngiltere'den Belarus'a yaptırım kararı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, üç savunma bakan yardımcısı Andrei Burdyko, Sergei Simonenko ve Andrey Zhuk ile 2 askeri işletmeye yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un, Belarus'un, kendi sınırları içinde saldırıyı kolaylaştırmak dahil Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta oynadığı role karşılık, Belaruslu kişi ve kuruluşlara ilk yaptırım dilimini başlattığı kaydedildi.

Üst düzey 4 savunma yetkilisi ve 2 askeri kuruluşun, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım rejimi kapsamında derhal yürürlüğe girecek şekilde yaptırıma tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaptırım uygulananlar arasında Belarus Genelkurmay Başkanı Guleviç yer alıyor. Guleviç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen ve mümkün kılan Belarus Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerini yönlendirmekten sorumludur. Rusya ile ortak askeri tatbikatlar yönetti ve Rusya'nın Belarus'taki mevziler dahil Ukrayna'ya saldırma yeteneğine doğrudan katkıda bulunan Belarus sınırı boyunca Rus birliklerinin konuşlandırılmasına izin verdi."

Açıklamada, yaptırıma tabi tutulanların, İngiltere'ye seyahat edemeyeceği ve bu ülkedeki varlıklarının dondurulacağı kaydedildi.

"LUKAŞENKO BUNUN SONUÇLARINI HİSSEDECEK"

Dışişleri Bakanı Truss da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve ona en yakın olanlara ekonomik acı verdiklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü yeniden tesis edilene kadar dinlenmeyeceklerinin altını çizdi.

Truss, "(Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko rejimi, Rusya'nın yasa dışı işgaline aktif olarak yardım ve yataklık ediyor ve Putin'e verdiği desteğin ekonomik sonuçlarını hissedecek." ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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