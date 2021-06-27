İngiltere'den Binance'e yasak

Memur maaşları ne kadar?

HABERTURK.COM

İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance'in herhangi bir regüle aktivitede bulunamayacağını bildirdi. Binance'in gerekli izinlere sahip olmadığını açıklayan FCA borsanın İngiltere'deki faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Binance'in bu emri yerine getirmesi için çarşamba gününe kadar süresi bulunuyor. Binance bu ülkedeki faaliyetlerini şu anda Londra merkezli iştiraki Binance Markets Limited aracılığıyla yürütüyor. FCA sadece bu şirketin değil Binance Group'un hiç bir iştirakinin İngiltere'de faaliyet izni bulunmadığını bildirdi.

Binance Markets Limited faaliyet izni için daha önceden başvurmuş ancak geçtiğimiz ay başvurusunu geri çekmişti.