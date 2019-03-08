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İngiltere, İran'ın 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'ye yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliğini gerekçe göstererek, diplomatik koruma sağlama kararı aldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, İngiltere'nin son derece olağandışı bir adım atması ve diplomatik koruma uygulamasını işletmesine karar verdim." dedi.
Bu adımın, İran'ın İngiliz vatandaşı Ratcliffe konusunda uluslararası kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tanıması ve sorunu devletler arası meseleye dönüştürdüğünü kaydeden Hunt, kararı kolay almadığını ancak İngiliz vatandaşının tabi tutulduğu muamelenin "kabul edilmez" olduğunu ifade etti.
Ratcliffe'nin sağlık sorunları bulunduğuna dikkat çeken Hunt, "Verilen güvencelere rağmen, ihtiyaç duyduğu tıbbi tedaviyi bile sağlayamadık." ifadesini kullandı.
İRAN'A "TAVRIN TAMAMEN YANLIŞ" MESAJI VERİLDİ
Kararın, İran'a "tavrının tamamen yanlış olduğu" mesajı veren "önemli bir diplomatik adım" anlamına geldiğini kaydeden Hunt, ancak bunun "kısa sürede sonuç getirecek sihirli bir değnek" olmadığını da vurgulayarak, İngiliz vatandaşının serbest bırakılması çağrısını yineledi.
CASUSLUK SUÇLAMASIYLA 5 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ
Diplomatik koruma, bir devletin, bir başka devletin yanlış eylem veya işlemlerinden zarar gören vatandaşının haklarını uluslararası kanunlar çerçevesinde korumaya alması olarak tanımlanıyor.
40 yaşındaki çifte vatandaş Ratcliffe, 2016 yılında İran'dan İngiltere'ye dönerken havaalanında gözaltına alınmış ve daha sonra da "rejimini ortadan kaldırma ve casusluk" suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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