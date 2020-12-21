İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak.

İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı
AA

Mutasyona uğramış koronavirüs türü nedeniyle İngiltere'de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri, geçici olarak durduruldu.

Karar üzerine gece saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında, halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını takiben, Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen ve aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcuya, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.

Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Burada sağlık ekiplerince yolculardan numune alındı.

Londra'dan İstanbul'a gelen yolcuların, evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemide 24 saat açık! Uzman doktordan SON DAKİKA uyarısı
SAĞLIKPandemide 24 saat açık olan tek yer
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesinden mutasyon açıklaması: Yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir -Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi: Yeni bir küresel dalgalanmaya ...
'Salgının, ilköğretim öncesi çocuklar üzerindeki etkisine dikkat edilmeli' uyarısı
SAĞLIKSalgının, ilköğretim öncesi çocuklar üzerindeki ...
Covid-19 test ücreti ne kadar? Koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti nedir?
SAĞLIKCovid-19 test ücreti ne kadar?
Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs belirtileri nasıl başlar? İşte gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
ERKEKLER DİKKAT! SON DAKİKA: Koronavirüs erekeklerde yüzde 30...
SAĞLIKBir araştırma daha ortaya koydu! O kişilerde ...
COVID-20 PANİĞİ | Koronavirüs mutasyon İngiltere SON HABERLER
SAĞLIKKoronavirüs mutasyonu son gelişmeler
21 Aralık Koronavirüs Tablosu açıklanıyor... Corona virüsü son dakika vaka sayısı! Türkiye koronavirüs son dur
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
20 Aralık Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı yayın
SAĞLIKİşte güncel koronavirüs tablosu
Son dakika... Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs salgınında günün hasta sayısı...
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X