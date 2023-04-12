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İngiltere'den "Rus zenginlere aracılık ettiği öne sürülen isimlere" yaptırım kararı

İngiliz hükümeti, yaptırım listesinde bulunan Rus zenginlere aracılık ettiği öne sürülen kişi ve şirketlere geniş çaplı yaptırımların uygulanmasına karar verildiğini bildirdi

İngiltere'den
AA

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Demetris Ioannides ve Christodoulos Vassiliades adlı iki kişinin İngiltere’nin daha önce yaptırım listesine aldığı Rus oligarklardan Roman Abramovich ve Alisher Usmanov’a yaptırımları delmesinde aracılık ettiği öne sürüldü.

Açıklamada Ukrayna- Rusya savaşının başlamasında bu yana İngiltere’de Rus zenginlere ait toplam 18 milyar sterlin hacminde varlığın dondurulduğu, oligarkların finansal aracılar yoluyla varlıklarını offshore hesaplara ve paravan şirketlere taşımaya çalıştığı kaydedildi.

Hükümetin açıklamasında, hakkında seyahat ve finansal yaptırımların uygulanmasına karar verilen Ioannides’in Rus zengin Alisher Usmanov’a aracılık ederek 760 milyon sterlin değerinde ülke dışındaki hesap ve şirketlere aktarılması için aracılık ettiği iddiasına yer verildi.

Yaptırım listesine alınan bir diğer aracı olan Kıbrıslı Rum Avukat Vassiliades’in ve hukuk şirketinin Usmanov’un ülke dışındaki varlık ağının tam merkezinde yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada Usmanov ile ilişkili USM, Curzon Square Limited, Hanley Limited adlı şirketlere mali yaptırımların uygulanmasına karar verildiği, Usmanov’a ait 90 milyon sterlin değerindeki Beechwood House adlı rezidansın da yaptırım listesinde yer aldığı bildirildi.

İngiliz hükümetinin açıklamasında Usmanov’un ortağı Vladimir Skoch ve kızı Varvara Scotch’un, Duma’nın en zengini olarak bilinen Andrei Skoch’un da hükümetin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Tatiana Evtushenkova, Natalia Evtushenkov, Felix Evtushenkov, Gulnara Kerimova, Nariman Gadzhiev ve Oksana Marchenko isimli Rus iş insanlarının da hükümetin yaptırım listesinde yer aldığına dikkat çekildi.

Yaptırım kararına ilişkin açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, “Rus elitlerin savaş paralarını saklamalarına yardım etmeye çalışanların ağlarını çökertiyoruz. Saklanacak bir yer yok.” ifadesini kullandı.

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