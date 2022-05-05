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İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!

İngiltere, Moskova Menkul Kıymetler Borsası'nın (MOEX) tanınmış borsa statüsünü iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, MOEX aracılığıyla yapılan mevcut yatırımlar etkilenmezken, yeni yatırımlar ise vergi indirimlerinden yararlanamayacak. İngiltere'de bazı borsalar için verilen 'tanınmışlık statüsü', vergi indirimlerine olanak sağlıyor

İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Reuters

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Batı'dan Rusya'ya her geçen gün yeni bir yaptırım kararı geliyor.

Son olarak, İngiltere Moskova Menkul Kıymetler Borsası'nın (MOEX) tanınmış borsa statüsünü iptal ederek yeni yatırımcılar için bazı vergi indirimlerini kaldırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, MOEX aracılığıyla yapılan mevcut yatırımlar etkilenmezken, yeni yatırımlar ise vergi indirimlerinden yararlanamayacak.

İngiltere'de bazı borsalar için verilen 'tanınmışlık statüsü', işlem gören menkul kıymetlerin belirli vergi indirimlerinden yararlanmasına olanak sağlıyor.

'RUS VARLIKLARINA PARA ARTARILMASINI DURDURACAK'

İngiltere geçtiğimiz ay söz konusu adımı önerdiğinde, bunun MOEX’in 28 Şubat’ta aracıların Rus vatandaşı olmayanların talimatıyla varlık satmalarını engelleyen yasağına atıfta bulunarak, bu adımın Rusya Merkez Bankasının yabancı yatırımcılara getirdiği kısıtlamalara yanıt olduğu kaydedilmişti.

İngiltere Hazine Bakanlığı Mali Sekreteri Lucy Frazer, "Moskova borsası yabancı yatırımcılar üzerindeki kısıtlamalarını geri çekmediği için İngiltere'nin tanınan statüyü kaldırmaktan başka seçeneği kalmadı. Bu karar, Rus varlıklarına daha fazla para aktarılmasını durduracak ve Rusya'da yeni yatırım için bir durum olmadığına dair net bir mesaj gönderecek" dedi.

Hükümet, Nisan ayında borsanın artık tanınmış bir borsadan beklenen normal ticari standartlarla uyumlu çalışmadığını söyledi.

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