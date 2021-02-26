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İngiltere'den Türkiye’ye tatil rezervasyonları yüzde 350 arttı

İngiltere’nin koronavirüs tedbirlerini nasıl ve hangi takvime göre kaldıracağını açıklaması üzerine Türkiye’ye rezervasyonlarda büyük bir artış yaşandı. DHA’nın haberine göre İngiltere'den Türkiye'ye en çok yolcu taşıyan şirketlerden olan Jet2holidays ve Easyjet'in Türkiye temsilcileri, rezervasyonlarda yüzde 350'nin üzerinde artış yaşandığını aktardı.

İngiltere'den Türkiye’ye tatil rezervasyonları yüzde 350 arttı
HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran'a kadar aşama aşama kaldırmayı planladıklarını açıklamıştı.

Türkiye'ye en çok turist getiren tur operatörlerinden Easyjet Holidays'in Türkiye temsilcisi, Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, “Günlük aldığımız rezervasyon sayısında yüzde 350'nin üzerinde artış yaşandı. Bunlar çok önemli ve artık tüketicinin rezervasyon yapmak konusunda motivasyonunun geri geldiğini gösteriyor" dedi.

ÖNCE İSPANYA SONRA TÜRKİYE

Tonbul ayrıca, “İngiltere'de yapılan rezervasyonlar içinde Türkiye, İspanya'dan sonra en fazla rağbet gören ikinci ülke” açıklamasında bulundu.

Tonbul, turizm çalışanlarının da bir an önce aşılanması beklentisini açıklayarak, “Sektörümüzün ülkemize yük olmadan aşı maliyetini karşılayabileceği fikrindeyim" dedi.

NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz ise, “Bir hafta içindeki bütün rezervasyonlar kıyaslandığında, dört misli rezervasyonun bir günde geldiği görüldü. Bu demek oluyor ki bir senedir evinde hapsolmuş insanların ciddi bir seyahat arzusu ve talebi oluştu. Bunun turizme çok olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye en çok turist getiren firmalardan Jet2holidays Türkiye temsilcisi MTS Globe Yönetim Kurulu Başkanı Münci Karakaya ise, “Biraz bekleyeceğiz. İngiltere hükümeti tarafından bunun açıklanması nisan ayı içinde yapılacak. Hangi ülkeler, hangi rakamlar… Rakam vermek çok doğru değil ama ümit verici” diyerek İngiltere’nin Türkiye’ye uçuş kararını beklemek gerektiğini vurguladı.

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