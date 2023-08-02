İngiltere dış yardım bütçesini kısması 'binlerce kişinin ölümüne yol açabilir' İngiltere Dışişleri Bakanlığı, düşük gelirli ülkelere yaptığı yardımı kıstığını açıkladı. Bakanlık memurlarının hazırladığı rapor ise bunun binlerce kişinin ölümüne yol açacağı uyarısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, düşük gelirli ülkelere yaptığı yardımı kıstığını açıkladı. Bakanlık memurlarının hazırladığı rapor ise kesintinin binlerce kişinin ölümüne yol açabileceği uyarısı yaptı.

Bakanlık çalışanlarının bu konudaki değerlendirmesine göre, İngiltere'nin dış yardımları kesmesiyle Afrika'da binlerce kadın hamilelik sırasında ya da doğumda hayatını kaybedecek. Ayrıca 200 bin kadın da güvenli olmayan şekilde kürtaj olacak.

Dış yardım bütçelerindeki kesintilerin etkileri üzerine hazırlanan rapor, Afganistan'a yapılan yardımın yüzde 76'sının kesilmesiyle, dünyanın en savunmasız kadın ve kız çocuklarını ciddi hizmetlerden mahrum kalacağını öngörüyor.

Aynı şekilde yardımların kesilmesiyle Yemen'de yarım milyon kadın ve çocuk sağlık hizmeti alamayacak.

Dışişleri Bakanlığı'nın bu yıl dış ülkelere destek için ayırdığı bütçe 900 milyon sterlinden fazla.

Bakanlık memurları raporu, kesinti öncesi uyarı için bu yıl başında hazırlandı.

Afrika'nın kalkınmasından sorumlu devlet bakanı Andrew Mitchell, raporu Ulusal Kalkınma Komitesi'ne İngiltere'nin yardım harcamalarını şeffaf hale getirmek için yaptığı çalışmanın bir parçası olarak sundu.

Önceki hükümetler nadiren bu kadar detaylı, harcama kısıtlamalarının etkilerine dair hesaplamalar yayımlıyordu.

Kesintilerin çoğu, İçişleri Bakanlığı'nın yardım bütçesinin yaklaşık dörtte birini İngiltere'deki mültecilere yönelik harcamasına izin verilmesinden sonra uygulandı.

Uluslararası kurallar bir mültecinin İngiltere'de kalışının ilk yılı için buna izin veriliyor.

Ancak çok sayıda mülteci ve sığınmacının gelmesi, ülkede kalma masraflarının hızla artmasına neden oldu.

Bu da ülke dışı harcamaların azalması anlamına geliyor.

Rapora göre, Afrika'da Kadın Cinsel Sağlık Programı'na desteğin kısılmasının, güvenli olmayan kürtaj ve hamile ölümlerinde artışa yol açması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de kadın sünnetine karşı bir programı "bu yıl ertelemek ve potansiyel olarak tamamen durdurmak" zorunda kalacak.

Güney Sudan'da insani yardım bütçesinin kesilmesi de, "ağır akut yetersiz beslenme yaşayan 27 bin çocuğun tedavi edilmeyeceği ve bunların yüzde 12'sinin (3 bin) ölebileceği" anlamına geliyor.

Dışişleri Bakanlığı, bu kesintilerin etkisini yumuşatmaya çalışmak için, yardım için biraz daha para ayırmak adına başka kaynaklar kullandı.

Mitchell, Kalkınma Komitesi'ne yazdığı mektupta, yardım harcamalarının önümüzdeki yıl artacağını vurguladı.

Ancak İşçi Partisi'nden Uluslararası Kalkınma Komitesi Başkanı Sarah Champion, kesintilerin etkisinin "korkunç" olduğunu söyledi.

Champion, BBC radyo yayınında "Gerçekten en ihtiyacı olanlar, kadınlar, kız çocukları ve engelliler. Memurların kısıtlamadan en çok etkileneceğini söylediği kişiler onlar ve şu anda orada bu yaşanıyor" dedi.

Kurulacak bir İşçi Partisi hükümetinin dış yardım bütçesini hemen eski haline getirmeyeceğini, ancak yoksullukla mücadeleye ve en çok etkilenen insanlara yardım etmeye öncelik vereceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere'deki hayat pahalılığına ve hükümet harcamalarına yönelik taleplere odaklanılması gerekip gerekmediği sorulduğunda, "Evlerini terk etme nedenlerini kaynağında çözebiliriz ya da daha da büyüyüp kıyılarımıza varana kadar bekleriz. Bana göre bu küçük yatırım kesinlikle buna değer" sözlerini ekledi.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İngiltere'nin yardım harcamasının gelecek yıl 8,3 milyar sterline yükseleceğini; insani yardım, kadın ve kız çocuklarının korunması, korunmasız kişilere desteğin odak noktası yapılacağını söyledi.