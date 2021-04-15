İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, siber saldırıya ilişkin ‘‘Rusya’nın demokrasilerimizi baltalamak için neler yaptığını görüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 15, 2021

Dominic Raab yaptığı açıklamada İngiltere’nin uluslararası ortaklarıyla birlikte Rusya’nın toplumlarımızı istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı savunmaya geçeceğini vurguladı.

İngiltere bu açıklamasıyla Rusya’nın Dış İstihbarat Servisi’nin siber saldırının arkasında olduğunu kabul etmiş oldu. Ulusal güvenlik vurgusu yapan Raab, Rusya'nın dünya çapında yürüttüğü kötü niyetli eylemlerinin yeni olmadığına dikkat çekerek daha önce Avrupa'daki hükümetlerine ve NATO üyelerine erişim sağlamaya çalıştığını ve yaşanan SolarWinds saldırısının siber saldırının en geniş modeli olduğunu belirtti.

Rusya'nın bu saldırısını ciddi bir tehdit olarak nitelendiren İngiltere, Rus istihbaratı hakkında daha geniş bilgiye sahip olduklarını aktardı.

İngiltere'nin bu açıklamasının ardından Rusya'dan henüz bir cevap gelmedi.